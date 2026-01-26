Dos dorados, dos modelos, todos contentos: la contracrónica del cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría

¿Cuánta gente susurra a un candidato durante un debate electoral? Pues si es un cara a cara y se enfrentan PP y PSOE, diez por equipo. Una decena de colaboradores acompañaron a Jorge Azcón y Pilar Alegríaen sus caminos de ida y vuelta al plató de Aragón TV que alojó una confrontación que no se veía en la comunidad desde hace más de una década. Desde tiempos de Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán los candidatos de PP y PSOE no compartían, a solas, una mesa en la que discutir. Sobre ella, dos modelos diferentes, con coincidencias en la preparación personal, y un resultado "positivo" se preguntase a quien se preguntase.

Aunque diferentes, los dos apostaron por sus colores más habituales. Azcón lució traje azul con corbata color PP y Alegría se enfundó en un traje verde, color fetiche para grandes citas como la toma de posesión como ministra o su adiós al Gobierno central. Sí coincidieron los dos en el dorado de sus bolígrafos, que no dejaron de recorrer páginas. Azcón, con cuatro colores; a Alegría le bastaba con uno.

Lucía Feijoo Viera

Sobre la mesa, muy similar. Un cuaderno para cada uno, folios en los que apuntar réplicas y rodear datos y muchos, muchos gráficos y titulares de noticias con las que jugar a su favor. Azcón se quedó con páginas enteras de diarios que le recordaron a Alegría que la financiación autonómica coloca a Aragón a la cola del resto de comunidades y la socialista explotó hasta el límite un gráfico que reclamaba al popular una respuesta sobre qué hacer con los 630 millones extra. "Es la quinta vez que enseña el mismo gráfico", reprochó el presidente popular a la secretaria general socialista, que echó en falta un folio más en el arsenal del conservador: "A los del PP se les quedó en la impresora la tabla con los datos de su modelo de financiación autonómica".

Últimos retoques con Pilar Alegría, antes del inicio del debate. / JAIME GALINDO

Donde no coincidieron los dos candidatos fue en su forma de dirigirse al público. Alegría, que por primera vez se sentaba en la televisión autonómica desde que anunció su candidatura a liderar el PSOE, aprovechó la ocasión para hablar con el espectador: la exministra de Educación interpeló en cada intervención pausada a aquellos aragoneses que confiaron su noche al debate entre los dos presidenciables.

Azcón apostó por una de sus virtudes. El popular es experto en el debate intenso y se dirigió directamente a Alegría en numerosas ocasiones. Buscó respuestas que la socialista no quiso dar y volvió a vincular a la exministra con el Gobierno de Pedro Sánchez al que perteneció durante cuatro ejercicios. El conservador también apretó en la financiación autonómica, ese talón de Aquiles en el que Alegría cojea con diferente compás al que hacen otros líderes del PSOE que no ven con tan buenos ojos lo propuesto desde el ministerio de María Jesús Montero.

Y apareció ahí "el señor ‘no’" que la socialista ve en Azcón por rechazar "todo" lo que llega desde La Moncloa. Pero el popular ve a la señora ‘sí’ "a Sánchez" en casi todo. Afirmativas y negativas para confrontar en un debate que apenas elevó el tono un par de veces en los 50 minutos de duración. Fue cuando Alegría reclamó "respeto" al presidente y tratarle como "una mujer adulta". Por ahí encontró luz para endurecer el discurso Azcón, que recordó la ya archiconocida comida entre Alegría y Paco Salazar, el asesor de Sánchez acusado de haber cometido acoso sexual sobre otras compañeras del PSOE.

Lucía Feijoo Viera

Y luego, con el caso de Javier Lambán. El expresidente socialista salió varias veces de la boca de Azcón, que reivindica desde hace meses una figura que Alegría recordó que hace años no gustaba tanto a los conservadores. "Mire la hemeroteca", dijo ella; "no sería bueno decir lo que decía el señor Lambán de mí y lo que decía de usted", dijo él. Tablas, de nuevo.

La cámara, pendiente de Jorge Azcón desde su llegada a la Cartv. / JAIME GALINDO

Azcón cerró bien con un minuto de oro 2.0, después de sacar bastante traca, por un lapsus, en el cierre del último bloque. Y Alegría volvió a "la esperanza y la ilusión" y la mirada directa al espectador que ayer la volvió a conocer.

Y al salir, pues aplausos en las salas reservadas para los dos equipos. Algún grito de ánimo, incluso. Alegría y su equipo se fueron directos de la sede de Aragón TV a descansar para continuar la campaña a partir de hoy. Azcón fue más remolón, con un corrillo con periodistas y una despedida pausada en la entrada junto a su equipo. Y se pregunte donde se pregunte, todos contentos.