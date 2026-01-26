Feijóo denuncia el "colapso" de España y la "soberbia" y las "medias verdades" del Gobierno sobre Adamuz

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, denunció este lunes, durante una entrevista en la Cadena COPE, la "soberbia" y las "medias verdades" que a su juicio han caracterizado la gestión del Gobierno sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa donde el pasado domingo el siniestro ocasionado entre un tren Alvia y otro Iryo de alta velocidad provocó 45 víctimas mortales. El líder de la oposición afirmó que España está en una situación de "colapso", palabra que repitió varias veces durante su intervención, y pidió que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se siente ya este martes en el Consejo de Ministros, reiterando la petición de dimisión que ya el domingo realizó el número dos de los populares, Miguel Tellado.

El líder de los populares, que ya el pasado viernes protagonizó una rueda de prensa en un tono muy duro contra el Gobierno y con varias preguntas sobre su gestión de la tragedia, describió así la actuación del Ejecutivo: "El Gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos; el Gobierno ha tirado otra vez de soberbia". Feijóo mostró su asombro por las palabras de Pedro Sánchez respaldando la gestión de Puente en su primer mitin de campaña en Aragón este fin de semana con la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, y aseguró coloquialmente que "no daba crédito. En un mitin, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar, felicitando a su ministro de Transportes, y diciendo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es poner a las víctimas en primer lugar, y no politizar la tragedia... el mismo presidente y el mismo partido que pagaban, en una campaña en redes sociales para hacer una manifestación a los pocos días de la dana", concluyó. Feijóo no se ha estrenado aún en la campaña aragonesa.

"La zona cero de la corrupción sanchista"

Sobre el ministro Puente en concreto, Feijóo volvió a acusarle de haber dedicado más tiempo "a las redes sociales que a las redes ferroviarias", en alusión a la habitual hiperactividad en las mismas, sobre todo en X, del titular de Transportes y ex alcalde socialista de Valladolid. El líder de los conservadores le acusó de haber "mirado para otro lado" cuando los maquinistas, aseveró, alertaron hasta una "veintena de veces" de las deficiencias del tramo en el que se produjo el siniestro o pidieron la limitación de velocidad de los trenes, que la pasada semana se aplicó varias veces después de la tragedia. Para Feijóo, Puente además es culpable de haber "desacreditado" a los profesionales ferroviarios.

Feijóo denunció ese "colapso" del país y de alguna manera lo vinculó al 'caso Koldo'. "El ministerio de Transportes es la zona cero de la corrupción sanchista", dijo al respecto. Dentro de esa situación se refirió, además de a la de los ferroviarios, a la nueva huelga de médicos anunciada.

Por lo demás, y en el terreno más directamente político, el líder del PP admitió que en estas circunstancias hay un "viento de cola que favorece a Vox", pero aun así se esforzó, en la entrevista en el prime time radiofónico, en poner en valor al PP frente a los de Santiago Abascal como un partido "de Estado", de "las propuestas y no de las protestas" y que sabe respetar, acusó veladamente a la extrema derecha, una situación de luto nacional como la que ha vivido España la pasada semana. "No nacimos ayer, no somos un partido para conseguir un puñado de votos, sino para estructurar nuestro país", sentenció al respecto.

Preguntado de manera insistente, volvió a reiterar su voluntad de "gobernar en solitario", es decir, sin Vox, dado que, argumentó de nuevo, las coaliciones han sido una mala experiencia bajo su óptica y, también, que "cuando uno llega al Gobierno tiene que tener experiencia de gobierno", afirmó. Eso sí, dejó bien claro que para que ese deseo se produzca "debo tener un apoyo en escaños", que no concretó.

Interrogado al respecto, admitió que esa no es la doctrina que se aplica en las comunidades autónomas, donde en el pasado ya ha habido coaliciones con la extrema derecha, un escenario que podría volver a ocurrir en Extremadura y después de las elecciones del 8 de febrero en Aragón. Lo justificó en que "no es lo mismo el Gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma. No tenemos las mismas competencias, las políticas de Estado se hacen en el Gobierno de la nación y la gestión de los servicios públicos esenciales mayoritariamente se hace en el gobierno de las comunidades autónomas. Son dos realidades distintas", explicó.