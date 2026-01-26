El juicio a los Pujol se adentra en los negocios del primogénito del expresidente y en las cuentas en Andorra

El juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional con la comparecencia de 47 testigos, la mayoría de ellos vinculados a negocios en los que intervino el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola.

Esta semana, el tribunal empezará a abordar otros proyectos empresariales por los que las empresas de Pujol Ferrusola percibieron diversas cantidades de dinero. Además, también saldrán a relucir las primeras pistas sobre las cuentas en Andorra de la familia del expresidente, objetivo central del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de noviembre y que se prevé que se prolongue hasta mayo.

Entre los asuntos en los que se adentrará el juicio está la facturación a Isolux por un proyecto de electrificación en Gabón; los negocios del primogénito del expresidente en Argentina, como la Terminal de Puerto Rosario o la construcción de un casino en ese país, y la constitución de una sociedad para inversiones inmobiliarias posibles en Croacia. Además, declarará el representante de una empresa que obtuvo concesiones en el Puerto de Tarragona y que el 29 de octubre de 1998 hizo una transferencia de nueve millones de euros a la cuenta 84800 de Andbank (Andorra) de la que era titular el acusado Pujol Ferrusola.

En las sesiones anteriores desfilaron ante el tribunal empresarios relacionados con operaciones efectuadas en España (compra de fincas y oficinas en Catalunya y Madrid o la ampliación de una refinería en Cartagena), pero también en México (el proyecto de un complejo turístico en Baja California, llamado Azul de Cortés).

En ellas participaron importantes constructoras, como Copisa (un exdirectivo suyo está imputado en el caso 3% por las presuntas comisiones ilegales pagadas a CDC) o Isolux Corsan. La fiscalía sostiene que los pagos percibidos por Pujol Ferrusola estaban destinados a blanquear fondos provenientes de comisiones por la contratación de servicios y obras públicas.

Los manejos en Andorra

El último día, el jueves, entrarán en escena las cuentas en Andorra donde la familia Pujol ocultó su fortuna. Uno de los principales testimonios será el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta, que fue quien publicó el 7 de julio de 2015 un pantallazo con movimientos bancarios de cuentas de la esposa del expresidente, la fallecida Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Ese mismo día, el asesor fiscal de los Pujol mantuvo una reunión con los abogados de la familia para diseñar una estrategia para regularizar ante Hacienda los fondos en Andorra. El expresidente confesó el 25 de julio. Además, comparecerá en esta misma sesión una mujer que aparece como titular formal de una cuenta en Andorra, aunque la fiscalía sostiene que los fondos pertenecían realmente a Pujol Ferrusola. Los depositados en esa cuenta presuntamente fueron usados para comprar diamantes.