María Goicoechea, candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: "Si un gobierno progresista no hace políticas de izquierda genera desafección"

¿Cómo se afronta una campaña como esta desde la izquierda?

Nuestro principal objetivo, desde Podemos-Alianza Verde, es poner a la izquierda aragonesa en pie. Una izquierda valiente que se atreva a hacer frente a los grandes retos que tiene Aragón en este momento como pueden ser la vivienda o el expolio de recursos en nuestro territorio.

¿Entiende que el votante de izquierdas puede estar desanimado por la falta de un acuerdo global?

Bueno, nosotras nos presentamos en Aragón igual que nos presentamos en las anteriores elecciones. Con todo, creo que es importante crear esa alternativa, esa candidatura de izquierdas que sea capaz de movilizar a la mayor parte progresista posible para que tengan una alternativa valiente que vaya a defender en las Cortes de Aragón los derechos de todos y de todas.

¿Ha sido un fracaso no llegar a la campaña con esa candidatura creada?

No, yo creo que todo es un aprendizaje. Ahora tenemos por delante tareas políticas que son fundamentales y no podemos dejar de pelear por ellas. En estos momentos es fundamental que hablemos de qué es lo que está sucediendo con el encarecimiento de la cesta de la compra o por qué muchos jóvenes no pueden permitirse una vivienda. La unidad no es un fin en sí mismo, es un objetivo para cumplir la consecución de unas tareas políticas. Nosotras ahora estamos centradas en movilizar a una izquierda transformadora que salga a votar el día 8 de febrero.

¿Cómo va a ser esta campaña para conseguir esa movilización?

Queremos que se hable de la necesidad de tener servicios públicos fuertes. En estos dos años de desgobierno de Jorge Azcón vemos que no se han impulsado medidas transformadoras de la vida de los aragoneses. El presupuesto no ha servido precisamente a fortalecer los servicios públicos.

La situación interna de Podemos en Aragón es delicada. ¿Temen no movilizar a sus propias bases?

Se está trabajando muy concienzudamente en esta situación y los resultados son muy positivos. Tenemos una nueva dirección que se trabaja muy bien, ha entrado gente nueva, caras nuevas que vienen del territorio, gente muy joven, gente que acumula experiencia en sectores del activismo que a nosotras nos parecen fundamentales como la defensa de la escuela pública o de la sanidad.

¿En qué ha quedado el conflicto con las primarias y la denuncia del diputado Andoni Corrales?

Comunicó que se había interpuesto una denuncia que realmente no ha llegado. Nosotros no tenemos constancia oficial de la existencia de esa denuncia . Pero desde luego eso forma parte del pasado del Podemos y ahora estamos muy centradas en ampliar nuestra base social, en trabajar conjuntamente con los equipos de militantes, de voluntarios y de todas las personas que se nos están acercando.

¿Cuáles son sus líneas maestras?

Es fundamental que hablemos de nuestros recursos naturales, de qué es lo que está pasando en Aragón con estos macroproyectos. Por un lado tenemos los parques eólicos y, por otro lado, los centros de datos que, además del destrozo paisajístico que pueden provocar en las zonas en las que se ponen en marcha, no generan riqueza en el territorio ni generan empleos de calidad y, aparte, consumen una cantidad de recursos, en el caso de los centros de datos, hídricos, que es insostenible.

La candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea. / Miguel Ángel Gracia / MIGUEL ANGEL GRACIA

Azcón parte de una posición muy ventajosa porque las cifras macroeconómicas de paro e inversiones le benefician.

Bueno, yo creo que si les preguntamos a los aragoneses esas macrocifras económicas no se han traducido en que ellos puedan alquilar mejor una vivienda o que puedan tener mayor poder adquisitivo. En este momento no permiten imaginar otro Aragón posible con más derechos.

La privatización de la educación ha reactivado la movilización social. ¿Se esperan un cambio?

Lo que estamos viendo con el modelo educativo es la puesta en marcha de un plan que no es casual. Al final, es la aplicación del modelo que el Partido Popular y que Vox priorizan. Es el lugar que les gusta y se sienten cómodos, es este modelo en el que cogen el dinero que es de todas y se lo dan a entidades privadas, cuando al final lo que hacen es precarizar el servicio público.

¿Por qué cree que en este momento parece que el sentido común son las propuestas de la derecha?

Nosotros vemos que cuando hay un gobierno progresista, que se dice progresista, y que lleva en su programa electoral el compromiso de hacer políticas muy de izquierdas, pero que cuando llega al gobierno no las aplica, al final lo que genera es una desafección enorme en la ciudadanía y esa es la principal vía de entrada a las ideologías más conservadoras, incluso de la extrema derecha.

Esta campaña está marcada la financiación autonómica. ¿Qué lugar tiene que ocupar Aragón en el conjunto de España?

Aragón es un territorio envejecido, con la población muy dispersa. Hay que tener muy en cuenta cuánto cuestan los servicios públicos en el medio rural, porque no es lo mismo abrir un aula en un pueblito pequeño o un centro médico o poner un médico que hacerlo en una gran capital. Por eso creemos que el modelo que se ha presentado no resuelve los problemas de financiación de Aragón y que se tendrían que tener más en cuenta este tipo de criterios.

Curiosamente las zonas despobladas tradicionalmente no han sido caladero de voto progresista.

Esa es una realidad que está cambiando, conocemos bien la situación en las 33 comarcas aragonesas. Con todo, defendemos el derecho de cada ciudadano a recibir servicios públicos de calidad, viva donde viva. Ya demostramos nuestro compromiso cuando estuvimos en el Gobierno de Aragón abriendo centros rurales agrupados. No podemos permitir que el modelo de financiación siga siendo un ejercicio frío de grandes números que ignora la dispersión y la peculiaridad de nuestra tierra. Es hora de superar esa visión centralista que no cuadra con la España real. La financiación debe ser un motor de cohesión, no un motivo de disputa territorial.

¿Cuál será la relación con el resto de fuerzas de izquierda durante esta campaña?

Noticias relacionadas

Planteamos una campaña siempre en positivo, trabajando por movilizar a la mayor parte del electorado posible. Cada uno tenemos nuestra organización y cada uno tendrá que defender las decisiones políticas que ha tomado o las propuestas que defiende. Te podrá gustar más o menos lo que dice Podemos o los planteamientos que hace, pero nosotros no escondemos nuestras propuestas. Y las llevamos a cabo con valentía a pesar del coste político que eso nos ha supuesto en muchas ocasiones.