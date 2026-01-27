Un TC unánime rechaza levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad levantar las órdenes de detención nacional que pesan sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros dos procesados en rebeldía por su participación en el 'procés', Toni Comín y Lluís Puig, al denegar las medidas cautelares que planteaban en los recursos de amparo que presentaron contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la amnistía. Es la misma decisión que se adoptó en el pleno del pasado 16 de diciembre respecto a los condenados por el delito de malversación, que el alto tribunal considera que forma parte de los exceptuados por la propia ley de amnistía.

La decisión, como adelantó EL PERIÓDICO, obedece a que en el caso de estimar las medidas cautelares con las que unos y otros intentaban esquivar la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía vaciaría de contenido el fondo de los recursos de amparo que todos ellos plantearon, por lo que se ha procedido a rechazarlas. Ese fue el criterio que se estableció ya por los 12 magistrados cuando se mantuvo inhabilitados al presidente de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva, los cuatro condenados por el delito de malversación que el Supremo considera que se encuentra entre las excepciones de la ley de amnistía.

De esta forma el pleno ha hecho suya la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidaria de rechazar las cautelares planteadas por Puigdemont, y las de Enrique Arnaldo y César Tolosa, en el mismo sentido respecto de los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. De tal forma que los tres mantendrán la orden de detención nacional para el caso de que regresen a España al menos hasta que se resuelvan los recursos de amparo que los tres interpusieron, lo que el Constitucional no espera hasta después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la amnistía.