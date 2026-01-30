Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en una promoción de vivienda protegida

Segunda dimisión en dos días. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado este viernes que renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras la polémica surgida por ser una de las beneficiarias de vivienda protegida en la promoción construida en La Condomina. Se trata de la segunda dimisión, tras la avanzada por el diario Información de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó su cargo de libre designación al desvelar el mismo diario que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus.

La edil Gómez, ahora de baja por maternidad, ha anunciado, a través de un comunicado, que deja el cargo al que accedió en julio de 2023, tras las últimas elecciones municipales, y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. Lo hace tras la polémica surgida tras conocerse que es propietaria de un piso, junto a su marido, en la polémica promoción de vivienda protegida, en la que también tienen propiedades otras personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado, a través del comunicado, que entró en "política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18", situada en el entorno de La Condomina.

La concejala, según la nota del gobierno local, ha decidido apartarse del cargo "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Noticias relacionadas

La dimisión de Gómez llega justo un día después de la salida de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, quien presentó su renuncia este jueves, tras desvelar este diario que al menos un miembro del gobierno de Luis Barcala (la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez), junto a miembros del Ayuntamiento de Alicante habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas.