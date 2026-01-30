CASO LEIRE DÍEZ
El juez del caso Leire Díez expulsa a Aldama y a García Castellón como perjudicados
La representante del Ministerio Fiscal considera que no han sido víctimas de la actividad de la calificada como "fontanera del PSOE"
El juez de Madrid Arturo Zamarriego, que investiga el 'caso Leire Díez', la exmilitante del PSOE a la que se le acusa de maniobrar para perjudicar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de fiscales, ha decidido expulsar como acusaciones particulares, es decir, como perjudicados, al exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y al comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, según indica un auto de 27 de enero, al que ha tenido acceso esta redacción.
El magistrado toma esta decisión después de que la fiscal de Madrid Rosa Calvo González-Regueral presentara un escrito en el que reclamaba al magistrado que dejara sin efecto su personación.
La representante del Ministerio Fiscal considera que no han sido perjudicados por la actividad de la considerada por el fiscal Ignacio Stampa, uno de los denunciantes, "fontanera del PSOE", y por ello, dice: "Consideramos que no debe mantenerse la condición de perjudicados de los señores Aldama y García Castellón, a los efectos de su personación como acusación particular".
En otra resolución el magistrado ya rechazó inadmitir la personación que habían solicitado para ejercer la acusación particular el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Tampoco de Manuel Naveiro que como motivo de su perjuicio alegaba su "litigiosidad" con el fiscal Ignacio Stampa -que en la causa compareció como testigo-, ni de Manos Limpias. No obstante, el magistrado les señala que eso no significa que no puedan ejercer la acción popular.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La fábrica china de cátodos ya va muy en serio y da otro paso decisivo para instalarse en Mérida
- Muere un hombre en un accidente tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Valencia de Alcántara
- Opositores extremeños sospechan de una 'filtración' del examen de Celador del SES
- El derribo del puente de San Francisco de Cáceres en 1969 transformó la ciudad y alteró la circulación
- Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole