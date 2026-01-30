Pilar Alegría, candidata del PSOE de las elecciones de Aragón: "Lo que será imparable es el deterioro de servicios si no cambia el Gobierno"

¿Hay partido estas elecciones?

Sin duda, sin duda.

¿Hay sensación de remontada?

Tengo muy buenas sensaciones, la verdad. Percibo ese halo, esas ganas de cambio. O sea que sí, claro que hay partido. Todo el mundo somos conscientes de que estas elecciones que no respondían a la agenda de los aragoneses se han convocado porque así lo mandó Feijóo. Conforme avanza la campaña, hay mucho pulso en la calle.

¿Le preguntan por Madrid ?

La verdad que es que no. Las preguntas están vinculadas a los problemas del día a día, en sanidad, la falta de apoyos en la escuela, problemas con las plazas de residencia...

¿Los escándalos de corrupción que han afectado al PSOE le están mermando?

No, porque frente a los casos que se ciñen a las tres personas que conocemos, el partido ha actuado de una manera rápida y contundente.

El anticipo electoral le pilló apenas un año después de coger las riendas del partido y con esta situación de fragilidad a nivel nacional. ¿No le preocupa?

Cuando aparecen personas que han formado parte del partido, además, como secretarios de organización, no te voy a negar que es un golpe en el partido. Ahora, lo que hay que hacer es actuar con rapidez y es lo que ha hecho el PSOE. Y ahora lo que corresponde es que la justicia haga su trabajo. Y, por parte del PSOE, máxima colaboración.

Ofreció los votos del PSOE para evitar este adelanto electoral. Si llegado el día 9 de febrero hay una mayoría que implica que sí o sí Vox tiene que entrar en el Gobierno, ¿se volvería a plantear esa abstención?

Te voy a responder de otra manera. En 2019, yo me presenté a las elecciones municipales y Jorge Azcón era mi adversario político del PP. ¿Sabe quién ganó esas elecciones? Pilar Alegría. ¿Y quién gobernó? Jorge Azcón. ¿Con el apoyo de quién? De Vox. De Vox y de Ciudadanos. Lo que está claro es que yo soy la alternativa. Nosotros hemos demostrado que tenemos capacidad y voluntad de llegar a acuerdos con las distintas fuerzas políticas. De ahí mi mano tendida para aprobar el techo de gasto y negociar unos presupuestos. La respuesta fue de desprecio absoluto por parte de Azcón. Yo no soy el socio de gobierno de la derecha. Pero esa pregunta, a quien habría que formulársela sería a Azcón. Porque si llega el momento de que tenga que conformar gobierno, no tengas dudas de que se echará a los brazos de Vox. El PP no es el dique a la ultraderecha, es la puerta de entrada.

Pilar Alegría, candidata del PSOE. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Confía en cómo le va a ir a otros partidos de izquierda para un hipotético gobierno alternativo? La mayoría absoluta se vende muy cara en Aragón.

Tan cara como que nunca ha habido, ¿no? Pero, ¿sabe lo que pasa? Que creo que hay que esperar al día 8, no especular, y que la gente vote. Y que elija entre el modelo de las derechas o el modelo de los derechos que representa el PSOE.

Hay problemas crónicos en los servicios públicos, como la falta de profesionales y de que esos profesionales quieran ir a hospitales periféricos. ¿Cuál es su receta concreta para este problema? El PP ha ampliado plazas de Medicina.

Yo quiero recordar que el grado de Medicina completo en Unizar se puso durante el Gobierno de Javier Lambán. Como no se soluciona esta cuestión es como se está haciendo ahora. El caso más emblemático es el del hospital Obispo Polanco, que se están externalizando tres servicios. Y que las guardias de ese servicio de ginecología, urología y anestesia, a los médicos de la privada se les está pagando en las guardias cinco veces más de lo que cobran en la red pública. Hay que mejorar las condiciones económicas de los profesionales sanitarios.

¿Esa es su respuesta?

Desde luego, hay que mejorar las condiciones económicas. Pero no solo. Hay que ofrecer también otro tipo de servicios, como la vivienda.

¿Qué plantean en concreto para que haya profesores suficientes?

Lo que se ha demostrado durante estos dos años y medio es un desgobierno y una falta de planificación absoluta en Educación. Las bajas de docentes tardan semanas en cubrirse. Ha habido casos, como en Montanuy, que llevan todo el año esperando a un especialista para atender a los niños con algún tipo de dificultad. Lo primero es planificación. Y es el momento de que los maestros de Aragón no sean los peor pagados.

¿Cuál será su política fiscal?

Una política fiscal socialdemócrata: justa y redistributiva.

Entonces, ¿recuperaría Sucesiones al límite que estaba?

Es que hacer una política redistributiva significa que los que más tienen, tienen más que aportar.

Un momento de la entrevista con Alegría, en una cafetería de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Cómo encajaría el impuesto a los centros de datos?

Primero hay que recordar que si los centros de datos vienen a Aragón es porque el precio de la energía en España es un 46% más barato, por ejemplo, que en Alemania. La negociación que hubo para topar el precio de la energía y los insultos y los desprecios que tuvimos que escucharnos del PP llamándolo el timo ibérico... Esa reducción del precio de la energía hace que muchas empresas quieran invertir aquí. Y, por otro lado, si nosotros no tuviéramos una banda ancha superior al 90% en nuestro país, no tendríamos este tipo de inversiones. Pero, claro, son empresas que consumen energía, agua y hacen uso de una parte también muy importante de nuestro suelo. Me parece que lo verdaderamente justo es que parte de los beneficios, reviertan en la ciudadanía. Estamos valorando la fórmula del impuesto, pero lo recaudaría el Gobierno de Aragón y lo repercutiría en los ayuntamientos. Lo que hay que conseguir con estos centros de datos es que vengan de la mano con empresas que generen empleo y valor añadido.

Eso afirma el señor Azcón.

Hay muchos países que están poniendo moratorias porque están comprobando que ese importante consumo energético genera un incremento del precio de la energía en los sitios donde se instalan. Yo lo que planteo es que se genere empleo de valor añadido, que sepamos muy bien cuál es el consumo de agua, de energía, y que su beneficio revierta directamente en Aragón. El objetivo de estos centros no puede ser hacer más rico a quien ya es rico.

¿Cuál es su propuesta para las energías renovables?

Hay que hacer una reflexión sobre su crecimiento con una mayor participación por el territorio.

¿Recuperará la unión de estaciones por Canal Roya?

Canal Roya no está en la agenda. Y además es un proyecto inviable.

¿Y cuál es su plan para la nieve?

Tenemos que trabajar hacia un turismo sostenible y desestacionalizado. Y es lo que pide el territorio.

¿Cuál será su política de cooperación?

Aragón siempre ha sido una comunidad solidaria. Y todo ese espíritu solidario que se ha perdido estos años porque así lo ha decidido el PP y porque en su momento fue una imposición de Vox, yo como Presidenta del Gobierno de Aragón lo volveré a recuperar. Cuando una comunidad tiene buenos datos económicos, tiene que repercutirlo en la mejora de los servicios públicos, y tiene que dar pasos para reducir la desigualdad. Y eso pasa por ensanchar las cuotas de cooperación.

¿Usted qué haría si detecta que existe ese problema creciente de personas viviendo en la calle? ¿Ve la vinculación con la dificultad de acceso a una vivienda?

Es verdad que las situaciones que nos encontramos de mayor dificultad es también porque la red de los servicios públicos se están empequeñeciendo. Cualquier solución pasa por la colaboración entre Administraciones. Me hace mucha gracia porque veo el eslogan del PP y digo: lo que va a ser imparable van a ser el deterioro de los servicios públicos en Aragón si no hay un cambio de gobierno el 8 de febrero.

¿Cree que el gobierno central está siendo solidario con Aragón? En la nueva propuesta de financiación autonómica el ministerio habla de 630 millones de transferencia, pero el PP hace referencia a un informe de Fedea que deja la transferencia en unos 260 millones. ¿Qué pasa con este dinero?

El propio autor del informe de Fedea habla de una proyección, con datos consolidados del año 2023, donde obvia factores tan importantes como el impuesto de Patrimonio y algunos de los factores utilizados para la población ajustada. Y, por otro lado, durante estos 7 años, Aragón ha recibido del Gobierno de España más de 30.000 millones de euros. Eso supone 9.000 millones más de lo que se recibieron con los 7 años de Rajoy. Ahora lo que se nos plantea es un modelo de financiación que supone 630 millones de euros más de los que se reciben. Frente a eso, lo único que tenemos por parte del PP es el no constante por su sectarismo ideológico. Pero con ese no, sobre todo, lo que están diciendo es que no a poder construir más de 4.000 viviendas públicas al año, o a contratar a más de 15.000 médicos de Atención Primaria.

Si los encuentran...

Bueno, hay recursos. Yo creo que ese es el debate que importa. Que con esa financiación se podrían atender a muchas demandas. Que con ese no constante del PP, a quien está diciendo que no es a los aragoneses: mejorar la sanidad de los aragoneses, la educación o la dependencia. Esto es la financiación.

Alegría, en las puertas del campus universitario. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿No le preocupa que Aragón en el paso de los años vaya perdiendo peso en ese reparto? El criterio que más importa es la población.

Tenemos un Estatuto de Autonomía con una posibilidad de avanzar en la bilateralidad que también hay que aplicar. Creo que somos cuatro comunidades en España que tenemos esa posibilidad. Activémoslo para negociar de tú a tú con el Gobierno de España. Yo creo que esa palanca hay que tenerla muy en cuenta y ponerla en marcha. Como presidenta del Gobierno, lo haré.

Sin entrar en esa negociación tú a tú, ¿le convence el modelo?

Sí, porque mejora la igualdad y la solidaridad interterritorial. Hoy tenemos 630 millones más frente a la nada y el cero del PP. Yo puedo entender que critiquen un modelo, pero lo entendería mejor si aportaran una contraoferta con datos. Siete años de mayoría absoluta tuvieron y no lo hicieron. Y ahora se reúnen aquí en Zaragoza y, como digo, se les debió quedar atascada la última hoja con la tabla de Excell, porque aquí cifras y datos, ninguna.

¿Se plantea dejar la política si no le va bien el día 8?

Mi compromiso es total con Aragón. Pero yo salgo a ganar y voy a por todas. Y vamos a ganar. Decida lo que decidan los aragoneses, mi compromiso es total con Aragón.

¿Tiene presión por ser la primera ministra en afrontar unas elecciones autonómicas?

No, yo la única presión que tengo, mi mayor voluntad, es conseguir una confianza mayoritaria de los aragoneses.

¿Le preocupa que este sea el principio del final del ciclo de gobierno socialista, después de 7 años?

En absoluto. Las encuestas tienden mucho a infravalorar al PSOE. Si solo nos ciñéramos a las encuestas, el presidente del Gobierno no sería quien es hoy, y lo vimos también en Portugal. Dejemos que los ciudadanos voten cuando lleguen el momento electoral.