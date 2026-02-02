Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejido empresarialFiablexAparcamientos en CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Transportes

El comisionado para el corredor mediterráneo comunica al Gobierno que dejará su cargo en un mes

Josep Vicent Boira asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa

Josep Vicent Boira Maiques, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, durante una sesión plenaria del Corredor 360º.

Josep Vicent Boira Maiques, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, durante una sesión plenaria del Corredor 360º. / David Fernández / EFE

Iván Gil

Madrid

El comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, dejará su cargo en un plazo de un mes. Así se lo ha comunicado ya al ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, según confirman a este diario fuentes de su departamento. Por el momento, no hay sustituto sobre la mesa, según explican las mismas fuentes, pues no está previsto que la salida de Boira se haga afectiva hasta dentro de unas semanas, como ha adelantado el diario ‘La Vanguardia’, tras impulsar el 100% de la planificación del corredor y volver a dedicarse a la actividad académica. El coordinador del corredor asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

En Moncloa vienen defendiendo que los avances en el Corredor Mediterráneo "son inequívocos" y bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez este proyecto ha pasado “de ser una promesa a ser una realidad”, con todos los tramos pendientes en planificación. Desde el año 2018, se han ejecutado obras en el corredor por valor de 5.000 millones de euros, se han adjudicado por importe de 6.000 millones y se han licitado por más de 8.000 millones, según datos del ministerio de Transportes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents