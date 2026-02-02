El Supremo remite la investigación contra Ábalos, Cerdán y Koldo por las contrataciones irregulares a la Audiencia Nacional, al no haber ya aforados

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha declarado este lunes que ya no es competente para seguir investigando la pieza separada en la que indaga sobre la adjudicación presuntamente irregular de obra pública a cambio de comisiones y dádivas por parte del ya exdiputado José Luis Ábalos, del que fuera su asesor en Transportes Koldo García y el también exparlamentario y exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán. La investigación que afecta también al comisionista Víctor de Aldama y otras ocho personas pasará ahora a ser responsabilidad del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al no existir ya ningún investigado que tenga la condición de aforado ante el alto tribunal.

Ábalos perdió su condición de aforado el pasado 28 de enero tras renunciar a su acta de diputado por Valencia, aunque el juicio en el que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el "pelotazo" millonario en la compra de mascarillas en Transportes se celebrará de todos modos en el alto tribunal, según informó este diario.

Prórroga hasta marzo

Otra cosa es la pieza que salpica a Cerdán. Moreno ya sigue actuaciones contra otros ex altos cargos en Transportes, como es la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, e igualmente investiga en secreto los pagos en metálico realizados por el PSOE a algunos de sus cargos para compensar gastos por adelantado. El plazo de instrucción de la pieza que llega ahora a la Audiencia Nacional se encuentra prorrogado hasta el próximo día 8 de marzo.

Desde las acusaciones populares, consultadas por EL PERIÓDICO, se advierte que traslado ahora a la Audiencia Nacional supondrá un previsible retraso en todas las actuaciones. Además de que el juez Puente ya tenía muy avanzadas sus pesquisas sobre la parte que afecta a Cerdán --se espera la pronta entrega de un informe patrimonial por parte de la Guardia Civil--, siempre sería más rápido llegar a juicio que en la Audiencia Nacional, puesto que el Supremo apenas realiza instrucciones y no tiene tanto trabajo pendiente como Tribunal Central de Instancia. Algunas causas, como las que se empiezan a juzgar ahora por causas como Púnica y Mercasa, han tardado en instruirse y juzgarse más de diez años.

La pieza separada que ahora se remite al titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción de la Audiencia fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, que estaba en fase incipiente en relación con la instrucción de lo relativo a los contratos de mascarillas, que ya ha concluido y sobre el que ya se dictó auto de apertura de juicio oral.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su llegada a la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

El auto del juez Puente alude no jurisdiccional adoptada por el Pleno de la Sala de lo Penal de este órgano el 2 de diciembre de 2014, que analizó de forma monotemática la pérdida de condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado. Se concluyó expresamente que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado". Ello obliga a que el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, cuya apertura se acordó el pasado 11 de diciembre, se siga celebrando en el Supremo.

Lo que determina también, en sentido inverso, que hasta tanto no hubiera sido dictada dicha resolución --auto de apertura de juicio oral-- la pérdida de la condición de diputado o senador por el investigado comportará la sobrevenida incompetencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa por este Tribunal Supremo. Y ello es lo que sucede con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.

En la causa remitida ahora a la Audiencia Nacional ostentan la condición de investigados, además de los ya citados, varios empresarios o responsables de obras en empresas como son José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, Joseba Antxon Alonso Egurrola (supuesto socio de Santos Cerdán en Servinabar ) y exresponsables de Acciona Construcción como Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz.

El nombre de Ábalos también ha aparecido en otra de las causas investigadas en la Audiencia Nacional, en este caso por parte del juez Santiago Pedraz. Se trata del conocido como 'caso hidrocarburos', en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel por el que está también imputado Aldama.