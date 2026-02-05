Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Móstoles no dimite y niega que haya acosado sexualmente a una concejal: "No sé de que me tengo que defender"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante una rueda de prensa, este jueves.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante una rueda de prensa, este jueves. / .

Víctor Rodríguez

Madrid

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha comunicado este jueves que no va a dimitir tras ser acusado de acoso sexual por parte de una exconcejala de su partido y ha negado la información adelantada por El País, afirmando que nunca "se ha mencionado ningún tipo de acoso ni abuso sexual".

"Este alcalde no sabe de que se tiene que defender. Soy plenamente consciente de que cuando uno ocupa una responsabilidad pública, que además es una persona conocida, está expuesto a intentos de dañar su imagen pero debe prevalecer la presunción de inocencia", ha apuntado. "Dicho esto, seguiré trabajando como he hecho siempre, como estoy haciendo esta mañana, con respeto a mis vecinos, con respeto a la institución que represento y a los principios que debe regir la vida pública.

