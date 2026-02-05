Feijóo cierra filas con el PP de Madrid ante el caso del acoso en Móstoles: "Se investigó y se consideró no probado"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cerró filas con el PP de Madrid, que lidera la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, ante el caso de una exconcejal del partido en Móstoles, una de las ciudades más pobladas de esa comunidad, que denunció acoso sexual del alcalde de la localidad, Manuel Bautista. En una comparecencia ante los medios de comunicación en Calanda (Teruel), Feijóo defendió que la formación investigó los hechos, de los que este jueves dio cuenta El País, y que se "consideró no probado".

El líder de los populares subrayó que queda la vía judicial, a la que puede acudir la perjudicada, y con sorna vinculó la aparición de esta noticia, que responde a algo ocurrido en el año 2024, a la recta final de la campaña en Aragón, donde se celebrarán elecciones autonómicas este próximo domingo, y a la comparecencia el mismo día en el Senado del ex asesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, acusado por varias mujeres de acoso.

"Es una bonita coincidencia", ironizó. Y abundando en el argumento, señaló: "Hoy está compareciendo el señor Salazar, un alto cargo del Gobierno. Un alto cargo del presidente del Gobierno que trabajaba en Moncloa, denunciado por sus compañeras de Moncloa de reiterados comportamientos indignos que no vamos a calificar. Pero es que esas conductas están calificadas, y son de una grosería que yo nunca había escuchado ni había visto. Estamos hablando de empleadas públicas que refieren cuáles son las actitudes del señor Salazar, pero no de hace dos años, sino que la denuncia se produjo hace unos meses".

"No se archivó"

En concreto sobre la denuncia de la exconcejal de Móstoles, Feijóo reiteró que se trata de sucesos de hace dos años. "El Partido Popular de Madrid lo investigó, y no se archivó", recalcó el líder de la oposición, quien añadió que después de esa investigación la formación autonómica que lidera Ayuso consideró "que no había indicios suficientes y racionales para actuar. Automáticamente, de acuerdo a los Estatutos de nuestro partido, se trasladó al Comité de Derechos y Garantías, se llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación como una investigación veraz". Feijóo, además, se remitió a las declaraciones al respecto este mismo jueves tanto de la presidenta Ayuso como de su número dos en el partido, el senador Alfonso Serrano.

Feijóo quiso zanjar la cuestión así: "Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no caben, si hay denuncia hay que investigarla, si nos parece que esa conducta es una conducta que puede tener alguna posibilidad de veracidad, se actúa. Si nos parece, por el contrario, que no hay información suficiente para dar veracidad, se archiva. Pero es evidente que cualquier mujer que presente una denuncia contra cualquiera, no solo tiene el derecho, sino en mi opinión el deber, de acudir a la justicia para que se haga justicia", sentenció.