La ministra Rego plantea que el Gobierno cierre sus cuentas oficiales en la red X

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defiende que el Gobierno debería cerrar sus cuentas oficiales en la red social X. Según ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, se trata de una medida que ha sido planteada a la secretaría de Estado de Comunicación, de quien depende esa presencia institucional en las distintas aplicaciones digitales. Tras mostrarse partidaria de limitar, e incluso "prohibir" la red X en España si no se asumen responsabilidades, la dirigente de Sumar ha continuado defendiendo que es urgente regular todo el entorno digital, especialmente para proteger a los menores de edad.

"Hay que poner reglas del juego, no hay regulación para garantizar los derechos y libertades en estas redes que dependen de tres señores que tienen el objetivo de hacer caja", ha sentenciado para defender que hay que prohibir que los menores de 16 años puedan tener acceso a las redes sociales, una propuesta que ha recuperado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la ley de entornos digitales.

Para Rego, este es un marco sobre el que empezar a trabajar y que tiene que suponer un "punto de inflexión". Además, ha recordado que la normativa es fruto del trabajo de una comisión formada por 50 personas expertas que han radiografiado cómo impactan las redes sociales sobre los menores. "Recomiendan mucha educación, pedagogía y acompañamiento, además de regular. Hay etapas en las que no se necesitan pantallas y otras en las que hay que acompañar en un entorno digital regulado", ha resumido. Eso sí, ha definido como "emergencia" la necesidad de poner "límites" a la industria para que la ley funcione.

Noticias relacionadas

Entre la "malla de medidas" que deben ponerse en marcha ha citado el control parental en todos los dispositivos por defecto, el etiquetado de los productos tecnológicos para indicar sus riegos, cribados en la sanidad pública para prevenir y detectar usos problemáticos y herramientas de verificación de edad. Sobre esto último, ha detallado que está siendo testado a nivel de Unión Europea un programa diseñado en España que se encarga de "discriminar por edad garantizando la privacidad". También ha abogado por adaptar el código penal a los delitos digitales. "Con la ley europea en la mano tenemos que tener capacidad para exigir a las plataformas que cumplan con la ley y con la protección a la infancia", ha resumido.