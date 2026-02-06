Directo | Pedro Sánchez y Pilar Alegría cierran la campaña del PSOE en Aragón

El acto programado para las 18:00 horas se hizo esperar por el retraso en la llegada de Pedro Sánchez, de casi 30 minutos, quien este mañana se desplazó de urgencia a Andalucía para visitar las zonas más afectadas por el temporal. No pareció importar a los simpatizantes y militantes que tuvieron que esperar en la plaza fuera del recinto, al llenarse los asientos dispuestos en el interior, al recibir al ritmo de Viva Suecia y con gritos de “presidenta, presidenta” la llegada de Sánchez y la candidata socialista Pilar Alegría. Según la organización, cerca de 2.000 personas se dieron cita en este mitin de cierre de campaña del PSOE en Zaragoza.

Esta ha sido la tercera y última incursión de Sánchez en la campaña aragonesa, tras estar el primer fin de semana en Huelva y el segundo en Teruel. Los tres únicos mítines que ha celebrado Pilar Alegría, quien ha optado por “campaña de proximidad” cambiando los grandes actos por encuentros sectoriales y con vecinos a pie de calle. Una forma de desprenderse de su corsé en el Gobierno como ministra de Sánchez, buscando que la campaña se nacionalizase lo menos posible. Limando asimismo dudas de ‘paracaidismo’ y fijando su identificación no con el Consejo de Ministros, sino con el territorio, apartándose de cualquier cuestionamiento de estar teledirigida desde Madrid.

Sánchez no solo se juega en estas elecciones frenar una tendencia de cambio de ciclo, iniciada con la debacle en las extremeñas, sino que también pone a prueba su estrategia de los ministros-candidatos, tras promover a Pilar Alegría como cabeza de cartel. Una apuesta que se repetirá con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que dejará el Gobierno para concurrir como candidata en las elecciones andaluzas, previstas para el próximo mes de junio.

Desde Moncloa, de forma preventiva, tratan de diferenciar unas citas electorales de otras, alentando el voto dual, y niegan cualquier posibilidad de adelanto de las generales. Un intento de encapsular los resultados, sin dejar de poner la presión sobre los populares en caso de que la aritmética los ate más a la ultraderecha. Los socialistas aspiran a aguantar y a quedar por encima de su suelo histórico de 2015, cuando consiguió 18 diputados (ahora tiene 23), con recurrentes apelaciones a la "remontada" en la recta final de campaña.

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha llamado a los aragoneses a la participación masiva en las elecciones del próximo domingo y a elegir la papeleta socialista que defiende sus derechos para decidir el presente y el futuro de Aragón y evitar un nuevo gobierno de PP y Vox. Alegría realiza en esta última jornada electoral un maratón de 24 horas que concluirá a las 23:59 horas de este viernes, un minuto antes del inicio de la jornada de reflexión, y en el que ha visitado distintos servicios esenciales para transmitir su mensaje y mantener contacto directo con los trabajadores aragoneses.

Desde primeras horas de la noche del jueves, la candidata ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, se ha reunido con bomberos, ha acudido a un área de servicio donde ha conversado con trabajadores y camioneros, y ha regresado a Almonacid de la Sierra para reunirse de nuevo con el panadero que ya visitó al inicio de la precampaña. Alegría tiene previsto reunirse tras el mitin de cierre de campaña esta tarde con trabajadoras de una residencia pública para abordar la necesidad de aumentar las plazas en estos centros y, en este ámbito, ha apostado por la creación de un futuro convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales y profesionales.