Sánchez promete ayudas para la reconstrucción tras el temporal y llama a la prudencia ante nuevas borrascas

Pedro Sánchez ha hecho una llamada a la “prudencia y la calma” tras visitar las zonas más afectadas por el temporal en Cádiz y pedido a la población que siga las recomendaciones de los servicios de emergencias. “Vienen días complejos porque entra un nuevo frente”, ha advertido tras señalar una “meteorología muy adversa, peligrosa y delicada”.

Durante una comparecencia desde el municipio gaditano de San Roque, tras hablar con los responsables del Puesto de Mando Avanzado, ha puesto en valor la “perfecta coordinación con la Junta de Andalucía” y el resto de administraciones, y avanzado que el Gobierno “ya están pensando no solo en la respuesta a esta crisis, sino también en la reconstrucción, recuperación y relanzamiento de las zonas afectadas”.

Un compromiso que el jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa poco después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, desde Huetor Tájar (Granada) reclamase ya la activación de fondos UE para la reconstrucción. "Quiero subrayar algo que es muy necesario, que es muy importante y sobre todo que es muy operativo y es la extraordinaria coordinación y cooperación que estamos teniendo con las administraciones territoriales, en este caso con la Junta de Andalucía", insistía Sánchez tras cifrar en 10.000 el número de efectivos de la Administración General del Estado desplegados desde el inicio de esta crisis.

Tras reconocer que "vienen días largos", Sánchez ha insistido, como recientemente hizo tras la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Cádiz), que "el conjunto del Estado, los servidores públicos y también las administraciones vamos a estar del lado de los vecinos y vecinas hasta que esta crisis se supere". No solamente desde el punto de vista de la emergencia, añadió, sino también "de lo que vendrá" en referencia a la tarea de la reconstrucción y del relanzamiento de las zonas afectadas.

Llamada al presidente de Ceuta

El presidente del Gobierno se ha desplazado de urgencia esta mañana a Andalucía para visitar las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo. En helicóptero ha reconocido algunas zonas en la provincia de Cádiz y Málaga y, posteriormente, ha acudido al Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque. Durante la mañana ha conversado también con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, apelando a “toda la colaboración y cooperación institucional” en la emergencia ante el temporal”.

El jefe del Ejecutivo ya lanzó este jueves un llamamiento a la calma y la prudencia ante el azote de un temporal “con intensas lluvias sin precedentes y el desbordamiento de ríos como consecuencia de una tierra que ya no puede absorber más agua”. Ante ello, pidió a la población “que sigan puntualmente las indicaciones de las autoridades”. “Estamos desplegando todos los medios de protección civil necesarios y vamos a hacer todo lo necesario para que los vecinos desalojados puedan volver a sus casas lo antes posible. También para restablecer la normalidad, en coordinación con todas las administraciones”, concluyó.