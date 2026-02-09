Una jueza de Barcelona imputa a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

La jueza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Julia Tortosa, ha dictado una resolución por la que imputa formalmente a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelis por el espionaje con Pegasus y Candiru. La causa, por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos a personas del entorno independentista, se investiga desde el pasado mes de septiembre, cuando se admitió la querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la jueza ha ordenado comunicar la imputación a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas (2018–2020) y María Gámez Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban López; los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow.

En la querella, que antes se había presentado en la Audiencia Nacional y fue desestimada, también se incluye por primera vez además de Pegasus al software espía Candiru, del que el Gobierno no ha admitido su adquisición. De hecho, fue el descubrimiento de una infección activa en uno de los querellantes, Joan Matamala, el que permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad crítica que protegió más de 1.300 millones de dispositivos en todo el mundo, según informó este diario en el momento.