Feijóo vaticina que el Gobierno acabará sentado en el banquillo por el accidente de Adamuz

El líder del PP acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

Siga el cara a cara entre el presidente del Gobierno y la oposición en el Congreso por el estado del sistema ferroviario

Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz, PP. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Madrid

Alberto Núñez Feijóo comenzó sin contemplaciones su discurso en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Tras una referencia inicial a las 47 víctimas y a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, presente en la tribuna de invitados, el líder de la oposición culpó a Pedro Sánchez de "negligencia", y vaticinó que "su Gobierno se sentará, también por esto, en los tribunales". En sus cinco primeros minutos de discurso, el presidente del Partido Popular (PP) acusó al jefe del Ejecutivo de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un accidente que, según dijo, era "evitable" y no "una catásatrofe imprevisible".

Fue su discurso más duro y directo contra el jefe del Ejecutivo desde que hace cuatro años desembarcó en Génova y aseguró que no había llegado para "insultar" a Sánchez, sino para "ganarle". A continuación intervino Santiago Abascal, y más allá de la retórica, "el accidente de Adamuz fue un crimen", proclamó el líder de Vox, que solo pudo igualar el calado de la acusación realizada antes por el líder de los populares.

Noticia en elaboración.

