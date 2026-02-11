Sara Fernández

Feijóo: "Al que debe controlar las redes es a su ministro de Transportes y no al resto de los adultos españoles"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ha venido mentir". Feijóo ha asegurado que era un accidente “evitable, no una catástrofe imprevisible”. "Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada que si fue algo fortuito, que no se lo explican, que cualquier cosa menos el mantenimiento, que fue una rueda del tren, que fue un defecto de fábrica del carril, que fue la lluvia, que fue el cambio climático. Y solo le quedan decir que fue el Partido Popular", ha asegurado el líder popular.