En el Congreso
Feijóo avisa de que frenará al regularización de migrantes y Sánchez le exige la dimisión de Ayuso por el caso de acoso en Móstoles
Las más de seis horas de comparecencia en las que el presidente del Gobierno ha dado explicaciones sobre la situación del sistema ferroviario y ha recibido los ataques de la oposición y los avisos de sus propios socios no han sido suficientes para Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Durante el cara a cara de la sesión de control, el líder del PP ha avisado de que, si llega a la Moncloa, frenará la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno y el jefe del Ejecutivo le ha replicado echándole en cara el presunto caso de acoso en el PP de Móstoles, por lo que ha exigido la dimisión de la cúpula popular madrileña, entre la que está Isabel Díaz Ayuso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- El orgullo de haber crecido feliz en Cabezarrubia (Cáceres): 'Salir más allá de las pistas del Licen o del Hotel Extremadura ya era un nuevo mundo
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz