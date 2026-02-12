Presupuestos
Felipe VI aplica a la familia real la subida salarial del 1,5% de los funcionarios
Felipe VI ha aplicado a su sueldo y a los de su esposa y su madre la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Según ha informado la Zarzuela este jueves, el Rey cobrará este año 290.000 euros (4.311 más que en 2025); Letizia, 160.000 euros (2.881 más) y la reina Sofía, 131.000 (2.438 más). Juan Carlos I no recibe ni un solo euro público desde abril de 2020, cuando su hijo decidió retirarle la asignación que le había puesto tras su abdicación debido a las informaciones periodísticas que salieron en aquellas fechas sobre su fortuna oculta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Temor entre los vecinos de Aldea Moret en Cáceres por la seguridad del bloque de Río Vístula: 'La situación es insostenible
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Inadmitido un recurso contra la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y se levanta la suspensión de la obra