Felipe VI aplica a la familia real la subida salarial del 1,5% de los funcionarios

Felipe VI y la reina Letizia, este miércoles, posan junto a los galardonados en los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024.

Felipe VI y la reina Letizia, este miércoles, posan junto a los galardonados en los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024. / José Oliva / Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI ha aplicado a su sueldo y a los de su esposa y su madre la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Según ha informado la Zarzuela este jueves, el Rey cobrará este año 290.000 euros (4.311 más que en 2025); Letizia, 160.000 euros (2.881 más) y la reina Sofía, 131.000 (2.438 más). Juan Carlos I no recibe ni un solo euro público desde abril de 2020, cuando su hijo decidió retirarle la asignación que le había puesto tras su abdicación debido a las informaciones periodísticas que salieron en aquellas fechas sobre su fortuna oculta.

