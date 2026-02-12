"Un paso al frente": el lema de la alianza de izquierdas de IU, Más Madrid, Comuns y Sumar el 21 de febrero

"Un paso al frente" es el lema elegido por los partidos del ala minoritaria del Gobierno, IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, para lanzar oficialmente su alianza el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El acto será la primera puesta de largo de esa nueva coalición, que tiene por objeto presentarse a las próximas generales, pero también en el resto de comicios a nivel autonómico y municipal. A la cita, señalan fuentes de la coalición, han invitado "a todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora".

Fuentes de la coalición aseguran que "este es solo el lema del acto con el que hacemos público y continuamos el trabajo que llevamos haciendo desde hace meses para tejer un espacio más democrático y, por tanto, más sólido". Apuntan que el acto será "un primer momento de encuentro público para compartir este camino y empezar a construirlo juntas". Desde el espacio de izquierdas señalan que invitarán a todos los partidos progresistas, pero también a "referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales", al considerar que "frenar a las fuerzas reaccionarias es una cosa que no podemos hacer solo los partidos".

Estas mismas fuentes señalan que la nueva alianza estará "abierta" a otras organizaciones, por lo que se habría producido ya esa invitación al resto de partidos de izquierda, y avanzan que se regirá "desde el respeto a los ritmos, las diferencias y las necesidades de cada una". La nueva coalición aspira a dejar atrás la coalición Sumar, donde Yolanda Díaz tenía gran peso en la toma de decisiones, algo que actores como IU han criticado como personalismo. La nueva alianza se regirá por un órgano de coordinación formado por todos los partidos donde el poder de decisión estará repartido entre todas las formaciones.

La invitación de esta nueva alianza también habrá llegado a Podemos, donde sin embargo se niegan en rotundo a compartir espacios con Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El partido lanzó a Irene Montero como candidata para las próximas generales y ha abierto una hoja de ruta en distintos territorios para presentarse en solitario, con la única excepción de Extremadura. La estrategia de los morados para por una férrea oposición al Gobierno, del que los partidos de Sumar forman parte. Este mismo martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó al Ejecutivo en su conjunto de "alimentar a la extrema derecha".