Familia Real
Juan Carlos I asegura que se encuentra "excelentemente bien" y anuncia su intención de regresar a España "pronto"
El exmonarca ha afirmado que se siente "feliz" y ha comunicado su intención de regresar a España en un futuro cercano
EP
El rey emérito, Juan Carlos I, ha asegurado que se encuentra "excelentemente bien" de salud y que su intención es regresar a España en un futuro cercano.
"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", ha trasladado Juan Carlos I al periodista Carlos Herrera en Abu Dabi, que este sábado ha compartido el mensaje que le hizo llegar el rey emérito.
La COPE ha publicado esta información en un momento en el que se han sucedido las especulaciones sobre el estado de salud delicado por el que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.
Tras ello, el monarca ha pedido al comunicador agradecer en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado de salud, al tiempo que ha asegurado encontrarse en buena forma.
Si bien, ha añadido que solo sufre los "problemas de achaques normales" de su edad y ha bromeado al respecto: "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo".
Además de su estado físico, Juan Carlos I ha afirmado que se siente "feliz" y ha comunicado su intención de regresar a España en un futuro cercano. "Pronto volveré a visitar España", ha declarado, para después despedirse con "un abrazo para todos".
Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar también ha publicado en la red social Instagram una foto junto al rey emérito con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra
- La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- Miguel Ángel Morales, tras el socavón entre Logrosán y Berzocana: 'Buscaremos fondos para reparar la carretera