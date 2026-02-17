Armengol reivindica la "excepcionalidad" de la Constitución y avisa de las amenazas a la democracia: "No nos creamos a salvo"

Ante un hemiciclo repleto, con numerosos diputados y senadores que en 1978 elaboraron la Constitución, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado la "excepcionalidad sin ambages" de la actual carta magna, que en esta semana se convierte en la más longeva de la historia de España: 47 años, dos meses y 15 días, superando a la de 1876. Sin embargo, ha avisado de la "erosión institucional que atraviesa el mundo" y los riesgos que acechan a las democracias: "No nos engañemos, no nos creamos a salvo".

Con el Gobierno al completo, salvo los ministros Margarita Robles, Sira Rego y Pablo Bustinduy; con dos expresidentes del Ejecutivo, Felipe González y José María Aznar, entre el público; y ante dos padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, Armengol ha puesto en valor la "heroicidad colectiva" que supuso alcanzar un texto constitucional de consenso tras la dictadura. "Se consiguió el acuerdo, el diálogo, la escucha, la mirada ávida hacia una ciudadanía que luchaba por transformarse, por convertir este país en un Estado de derecho, garante de la libertad y la igualdad", ha recalcado.

Todo ello, ha dicho la tercera autoridad del Estado, ha permitido a España situarse como un "referente" y como "un país definido por sus valores: solidaridad, pluralidad, diversidad, justicia, paz social, dignidad, igualdad y libertad". Sin embargo, Armengol ha alertado de la "crisis" en la que se encuentra "el derecho internacional basado en reglas" y cómo las formas democráticas comienzan a ser "meras estructuras vacías".

Noticias relacionadas

"Nuestra fortaleza democrática, que ha soportado duros embistes y que se erigió en equilibrio a pesar de las tensiones, ha de seguir sosteniendo y permitiendo nuestra convivencia pacífica, nuestro Estado social y de derecho, nuestra sociedad libre e igualitaria. No bajemos la guardia. No caigamos en el ensimismamiento, no seamos los extremos de un cuerpo que da bandazos en el aire", ha pedido a la Cámara justo antes de que Felipe VI tomara la palabra.