Congreso
Junts rechazará la ley de Vox para prohibir el burka pero anuncia una ley propia
La iniciativa de la formación de ultraderecha podía salir adelante con el visto bueno del PP y la abstención de los posconvergentes
"Ni burka ni Vox". Con estas cuatro palabras, Junts ha dejado claro que está a favor de prohibir el uso del burka y del niqab por las mujeres, pero que no lo hará apoyando la proposición de ley que los de Santiago Abascal defenderán este martes en el pleno del Congreso para su admisión a trámite. En su lugar, los de Carles Puigdemont presentarán su propia iniciativa en la misma línea y que, además, incluirá "la delegación en Catalunya de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas".
"Decimos que no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocia. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", sentencias fuentes posconvergentes al anunciar el registro de su propia proposición de ley. En mayo de 2025, la dirección de Junts ya tomó la decisión de intentar poner coto al uso del velo en Catalunya y así se lo trasladaron a sus alcaldes.
En este sentido, las mismas fuentes señalan que esta decisión se podría haber adoptado en el Parlament de Catalunya si se hubiera producido el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron en el Congreso PP, Vox y Podemos. Así, argumentan ahora el rechazo a la iniciativa del partido de ultraderecha: "Junts no ha votado jamás una propuesta de Vox en el Congreso. Vox es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".
La iniciativa de Vox decaerá así este martes al votarse su aceptación a trámite. El PP iba a respaldar la norma, que más allá de prohibir el burka también acelera la expulsión de migrantes. Sin embargo, sin la abstención de Junts será imposible que el texto prospere y se estampará contra el muro del bloque de la investidura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- El embalse de Alange es muy particular y no se llena igual que los demás
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- Agapito Gómez Villa, doctor en Cáceres: 'La empatía no se estudia en los libros, pero sin ella no hay medicina de cabecera
- Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: 'Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La calle de Cáceres de cuatro bloques, un hotel y un futbolista que se descalzó las botas por la medicina estética
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza