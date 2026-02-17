El PSOE recupera a Zapatero para la campaña de Castilla y León, en la que Pedro Sánchez participará en tres mítines

El PSOE ha decidido recuperar a José Luis Rodríguez Zapatero para la campaña electoral de las elecciones autonómicas de su tierra, Castilla y León. Tras el silencio de la campaña de Aragón, donde el dirigente socialista no tuvo ninguna participación, y después de que se hicieran públicos los pagos por consultorías globales del empresario Julio Martínez -uno de los detenidos en el caso Plus Ultra- al exlíder socialista, Zapatero volverá a subirse a un escenario para pedir el voto para el PSOE al menos en un acto en León, como ha podido saber El Periódico. La dirección regional socialista no descarta que participe en más actos en otras provincias, ya que le considera "uno de los principales activos del partido".

De hecho, fuentes socialistas destacan que Zapatero fue uno de los principales emblemas de la campaña socialista para las elecciones generales de julio de 2023 tras las que Pedro Sánchez consiguió ser investido presidente contra todo pronóstico y contra las encuestas. El expresidente socialista nació en Valladolid y se considera leonés, ya que vivió allí desde pequeño. Fue secretario general del PSOE en la provincia y siempre ha mantenido una gran vinculación con la comunidad autónoma, donde es muy querido en el entorno de la izquierda.

Fuentes tanto de Ferraz como de los socialistas castellanoleoneses destacan que su aportación puede ser vital para movilizar al electorado socialista de la comunidad. De hecho, el PSOE regional mantiene altas sus expectativas y su objetivo es batir en votos al PP, que lleva 39 años gobernando de forma ininterrumpida la Junta de Castilla y León y que el año pasado sufrió un importante desgaste por la gestión de la oleada de incendios forestales.

El presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tendrá también una participación muy activa en la campaña, al mismo nivel o superior al que tuvo en Extremadura o Aragón. El próximo domingo intervendrá en un acto en Ponferrada (León) junto al candidato, Carlos Martínez. Además, Sánchez protagonizará el acto de arranque de la campaña electoral el jueves 26 de febrero en Soria o Valladolid -la ciudad definitiva se está cerrando- y lo mismo sucederá en el cierre de la campaña, el 13 de marzo. Además de Ponferrada, Soria y Valladolid, los socialistas de Castilla y León preparan otro mitin de Pedro Sánchez en Burgos para el que todavía no hay fecha cerrada (fuentes de Moncloa explican que dependerá del cierre de la agenda nacional e internacional del presidente del Gobierno).

El ministro Óscar Puente junto a Pedro Sánchez en un acto de presentación de candidatos a las elecciones municipales de 2023 celebrado en Valladolid. / Photogenic/Claudia Alba / Europa Press

También tendrá una participación muy activa, sobre todo en Valladolid, el ministro de Transportes y exalcalde vallisoletano Óscar Puente, así como otros ministros. Aunque el PSOE de Castilla y León está haciendo una campaña con mucho perfil propio y rehuyendo los temas nacionales, para no verse contagiado por el desgaste del Gobierno, como ya adelantó El Periódico, está previsto que más ministros arropen a Carlos Martínez o participen en actos para explicar la gestión del Ejecutivo que "está mejorando la vida de los trabajadores, los pensionistas y de los ciudadanos de Castilla y León en general", como destacan los socialistas castellanoleoneses.

Carlos Martínez volvió a insistir este lunes en ofrecer al presidente regional y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, un "acuerdo preelectoral" para que existan "reglas del juego claras antes de que empiece el partido". Se trata de "un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas para respetar la lista más votada", como reiteró este lunes en sus redes sociales. El PSOE o el PP se comprometerían a facilitar la investidura del candidato que consiga más votos y luego tendería la mano en las Cortes para facilitar la gobernabilidad. El PSOECyL asegura que su objetivo "es aislar a Vox y conseguir que no entre en el Gobierno de la Junta", como están convencidos que ocurrirá si PP y Vox suman y Mañueco sigue rechazando el pacto que le ofrecen los socialistas.

Subidón de Vox

El PP, de momento, ha echado balones fuera y ha pedido a los socialistas de la región que trasladen su propuesta de pacto a Pedro Sánchez, que gobierna sin haber sido el más votado en las elecciones generales. Martínez insiste en que ese acuerdo debe adoptarse antes de las elecciones, no ser reclamado después por el ganador. Los socialistas de Castilla y León creen que Vox puede pegar un subidón importante y acercarse al 20% de los votos (en 2022 ya tuvo el 17,6%), con lo que podría arañar porcentaje sobre todo al PP.

En 2022, los populares solo sacaron 16.500 votos de ventaja a los socialistas (1,4 puntos) en las autonómicas de Castilla y León (que se tradujeron en tres escaños más). Una bajada importante del PP el 15 de marzo lo podría poner a tiro de piedra de los socialistas. Eso sí, nadie duda en el PSOE de que el PP y Vox sumarán mayoría absoluta y de que Mañueco incorporará a la extrema derecha en su Gobierno para mantenerse en el poder. De ahí la insistencia de Carlos Martínez y del aparato regional para acordar que gobierne la lista más votada.