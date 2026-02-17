Vox llama "tarados mentales" a la izquierda en el Parlamento balear bajo el amparo de Le Senne

Tensión este martes en el Parlamento balear durante la sesión de control al Govern. La diputada de Vox Patricia de las Heras arremete contra los partidos de la izquierda y llega a calificarlos de "tarados mentales" en el transcurso de una pregunta dirigida al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en un debate sobre el fútbol en los patios escolares.

La polémica surge a raíz de la controversia abierta en algunos municipios de Ibiza sobre la regulación del fútbol en los centros educativos. En su intervención, De las Heras critica que se plantee la posibilidad de limitar este deporte por considerarlo "machista" y amplía su ataque a la izquierda por, según sostiene, promover determinados contenidos en materia sexual entre menores.

"Los niños pueden jugar a lo que quieran. No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos", afirma desde la tribuna, en unas palabras que provocan una inmediata protesta de los diputados de la izquierda.

El conseller Antoni Vera rechaza de plano que jugar al fútbol en los patios escolares sea una práctica "machista". "Rotundamente no, el fútbol en los centros educativos no es machista, es un deporte practicadísimo por niños y niñas y que fomenta valores positivos como el trabajo en equipo y la disciplina", sostiene. A su juicio, el verdadero debate debe centrarse en garantizar que tanto chicos como chicas "puedan participar en cualquier actividad deportiva".

Vera, no obstante, deja claro que corresponde a los equipos directivos organizar los espacios en función de las necesidades de su alumnado. "Si en algunos casos se considera conveniente fomentar otras actividades se debe hacer desde el diálogo y no desde la imposición ideológica. Lo que no haremos es señalar un deporte que forma parte de nuestra cultura y que ha sido una herramienta de integración", afirma.

Mientras la bancada de la izquierda exige una rectificación por las descalificaciones vertidas por Vox, el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, interviene de forma breve para reconocer que las palabras de la diputada "se exceden un poco" y pedir "moderar el lenguaje", pero no reclama la retirada formal de la expresión. Los partidos de la oposición consideran insuficiente el llamamiento al orden y critican que no se aplique con mayor contundencia el reglamento para preservar el respeto institucional.