Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardiola y feminismoAutovía Castelo BrancoCampus Universitario CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Caso Montoro

El despacho que fundó Montoro carga contra Hacienda y pide al juez que no investigue las cuentas del exministro

Alega que lo firma un único funcionario que utiliza expresiones sesgadas pese a no encontrar ninguna irregularidad fiscal

El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro

El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro / EUROPA PRESS

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

J. G. Albalat

Tono Calleja Flórez

Madrid

La defensa de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado por tráfico de influencias, carga duramente contra el informe de la Agencia Tributaria que apunta a la existencia de inversiones y transferencias "cuyo origen o beneficiario último se desconoce", por lo que pide al juez de Tarragona Rubén Rus que rechace "los mandamientos y comisiones rogatorias propuestos", entre los que figuran el acceso a las cuentas bancarias del propio Montoro.

Según el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el informe conocido el pasado viernes viene firmado por un único funcionario de la Agencia Tributaria que viene trabajando en colaboración con la fiscal asignada a la instrucción, Carmen García Cerdá, "sin que conste visado alguno de los órganos técnicos" de Hacienda, y además "se extralimita manifiestamente respecto de la encomienda recibida del juez instructor e incluso respecto del verdadero objeto de investigación".

Noticias relacionadas

Por esta razón, la defensa ejercida por el abogado Carlos Rubio Soler ha presentado un recurso contra la admisión del informe por el juez, oponiéndose a la práctica "de las nuevas y a estas alturas asombrosas diligencias" que se proponen en dicho informe. Entre otros aspectos, según informa esta redacción, el documento advierte de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  2. La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
  3. Chefpan ya tiene nuevo dueño y será Ponzano, un gastrobar en la zona emergente del tardeo de Cáceres
  4. Denuncian que el Ayuntamiento de Mérida se desentendió y mostró 'falta de empatía' con los gatos atrapados por la crecida del Guadiana
  5. Estreno por todo lo alto de 'En Frente by Oquendo' en Cáceres: 'El secreto es tener los mejores clientes
  6. La primera frutería a pie de calle de Cánovas en Cáceres, a punto de abrir en la antigua Floristería Bouquet
  7. La conexión por autovía con Castelo Branco, una oportunidad histórica para Cáceres
  8. Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones

La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

La carretera CC-159 que une Coria con Casillas abre el paso a vehículos, tras varios días cortada

Vídeo | Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA, se topa con la burocracia

La matanza tradicional de Monesterio se celebra este sábado en la Plaza del Pueblo

La matanza tradicional de Monesterio se celebra este sábado en la Plaza del Pueblo

Más de 22.000 musulmanes inician este miércoles el ramadán en Extremadura

Más de 22.000 musulmanes inician este miércoles el ramadán en Extremadura

Vídeo | En el borde sureste de Cáceres, Fuente Rocha y la de Puente de Vadillo

Un coche a nombre de una menor en Plasencia, ¿es legal?: claves, impuestos y riesgos

Un coche a nombre de una menor en Plasencia, ¿es legal?: claves, impuestos y riesgos

El comité organizador hace un balance “positivo” al carnaval de Monesterio, pese al temporal de lluvia

El comité organizador hace un balance “positivo” al carnaval de Monesterio, pese al temporal de lluvia

Sánchez y el primer ministro de India apuestan por avanzar hacia una IA centrada en las personas

Sánchez y el primer ministro de India apuestan por avanzar hacia una IA centrada en las personas
Tracking Pixel Contents