CRISIS EN EL EJECUTIVO MADRILEÑO
El Gobierno de Ayuso cesa a los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria tras la salida de Viciana
Recientemente Antonio Castillo Algarra, mentor de los dimitidos 'Pocholos', también ha dejado su cargo en el Ballet Español de Madrid tras el cese de Viciana
Víctor Rodríguez
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado del cese de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, tras la salida del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
El anuncio fue realizado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha agradecido a estos profesionales los servicios prestados.
La confirmación de este cese se ha producido después de que este martes el portavoz del PP de Educación en la Asamblea, Pablo Posse, que dejó también su acta, lo adelantase desde la comisión del ramo donde trasladó un mensaje conjunto de agradecimiento.
Junto a él, vinculados a Antonio Castillo Algarra e incluidos en un grupo conocidos como 'Los Pocholos', dejaron también su escaño las portavoces 'populares' de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.
A última hora del martes fue el propio Castillo Algarra el que comunicó su dimisión como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Chefpan ya tiene nuevo dueño y será Ponzano, un gastrobar en la zona emergente del tardeo de Cáceres
- Denuncian que el Ayuntamiento de Mérida se desentendió y mostró 'falta de empatía' con los gatos atrapados por la crecida del Guadiana
- Estreno por todo lo alto de 'En Frente by Oquendo' en Cáceres: 'El secreto es tener los mejores clientes
- La primera frutería a pie de calle de Cánovas en Cáceres, a punto de abrir en la antigua Floristería Bouquet
- La conexión por autovía con Castelo Branco, una oportunidad histórica para Cáceres
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones