Sánchez y el primer ministro de India apuestan por avanzar hacia una IA centrada en las personas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este miércoles con el primer ministro de India, Narendra Modi, la necesidad de "seguir dando pasos" hacia una inteligencia artificial (IA) que "ponga a las personas en el centro".

El jefe del Ejecutivo español, que ha trasladado a Modi su enhorabuena por la organización de la cumbre sobre el impacto de la IA, también ha destacado el "buen estado de las relaciones entre España e India", que, según ha avanzado en un mensaje en 'X', seguirán "fortaleciendo".

Sánchez ha iniciado un viaje oficial de dos días en India para participaren una cumbre sobre IA en la que expondrá el modelo que impulsa España "humanista y basado en derechos", además de más controlado. En concreto, expondrá las medidas que está llevando a cabo su Gobierno para facilitar e incentivar el uso de la inteligencia artificial entre empresas y ciudadanos.

Otro de los objetivos del viaje es atraer inversiones industriales en sectores como la tecnología, la defensa y las energías renovables, según trasladan fuentes gubernamentales.

El presidente ha viajado junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para explorar mercados para productos españoles como el vino y el aceite de oliva; el de Función Pública y para la Transformación Digital, Óscar López, y una delegación de empresarios españoles de empresas del sector tecnológico.

Se trata del segundo viaje de Sánchez al gigante asiático en un año y medio, después de casi dos décadas sin que un jefe de Gobierno español acudiese a este país. El Ejecutivo quiere profundizar lazos con la región y a finales de esta semana el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentará la estrategia española para la región de Asia-Pacífico.

Modi dice que hablaron sobre seguridad y defensa

El dirigente indio ha señalado a su vez que, durante la reunión con Sánchez de este miércoles, hablaron sobre cómo fortalecer la "amistad" entre España e India, "especialmente en ámbitos como la defensa, la seguridad, la tecnología y otros".

Además ha celebrado que ambos países celebren en 2026 el año España - India, centrado en tres ámbitos, la cultura, el turismo y la Inteligencia Artificial que, espera, va a profundizar los vínculos bilaterales.

Modi también ha aplaudido que ha acudido a la India "una gran delegación de universidades" que, dice, también contribuirá a acercar a ambos pueblos.

Noticias relacionadas

Finalmente ha señalado que el acuerdo "histórico" de libre comercio entre la Unión Europea e India va a tener un impacto "muy positivo" en la asociación económica con España y va a brindar nuevas oportunidades a los ciudadanos de sus países.