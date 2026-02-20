El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue "excepcional" que volviera sin seguridad de El Ventorro: "Lo normal es que nos diga hora de recogida"

El jefe de los escoltas de Carlos Mazón ha admitido en su declaración ante la jueza de la dana que fue "excepcional" que el entonces presidente de la Generalitat volviera sin seguridad desde el restaurante El Ventorro, donde pasó la larga sobremesa del 29 de octubre de 2024 : "Lo normal es que nos diga hora de recogida", ha admitido a preguntas de los abogados de las acusaciones, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. Aunque el subinspector de Policia sí que ha admitido "situaciones particulares en las que el protegido, familiares, o así, decide esa opción y él puede hacerlo".

El subinspector de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat también ha asegurado que el 29 de octubre de 2024 fue "un día normal" desde el punto de vista de la seguridad del presidente de la Generalitat. Y que no recibieron ningún tipo de alerta o advertencia sobre las lluvias torrenciales que finalmente cayeron. De hecho, según declarado, él mismo se vio afectado en su vivienda por la dana lo que provocó que estuviera incomunicado toda la tarde del 29-O porque su casa y su garaje se inundaron "a partir de las 18 horas", lo que provocó que se quedara si luz y sin cobertura, hasta que pudo comunicar su situación a la directora general de la que dependía.

El chófer de Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024 y el jefe de sus escoltas han declarado hoy ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que acordó la citación a petición del abogado de una acusación particular de Algemesí, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

Personal asignado de 15 a 21 horas el 29-O

Se trata del personal asignado al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas y que la magistrada de la dana consideró necesario citarlos para conocer si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Citación basada en los argumentos de la Audiencia de Valencia

Una citación que la magistrada de la dana acordó, a pesar de que supone aproximarse a Mazón, aún aforado porque mantiene su condición de diputado, porque la instructora consideró que eran extrapolables a estos testigos los argumentos del auto de la Audiencia Provincial que ordenó la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido indagar sobre Carlos Mazón, aunque de forma tangencial.

Saber si oyeron alguna conversación

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

Cruce de llamadas con Pradas

La magistrada de la dana también razonó que "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron establecer esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

Noticias relacionadas

El chófer que condujo a Mazón a l'Eliana junto a sus asesores

La declaración del chófer de Mazón que comparece podía haber sido clave, ya que fue el chófer oficial que condujo en un coche a Mazón y su asesor Josep Lanuza, el consultor y polítólogo pagado por el PP. De camino, recogieron a Maite Gómez, la jefa de prensa del entonces presidente de la Generalitat. En otro vehículo viajaban los tres escoltas asignados ese día a Mazón y que ya declararon el pasado 9 de febrero. Una declaración en la que desmontaron la versión de Mazón de que estuvo en el Palau de la Generalitat desde las 18 horas, ya que declararon que el 29-O Mazón no llegó al Palau hasta "las 19.45 o 19.50 horas". Y que lo hizo "sin mostrar nerviosismo o preocupación. Estaba normal". Sin embargo, el escolta ha declarado que no escuchó ninguna conversación en los trayectos que condujo el coche del expresident. Aunque sí ha coincidido en desmentir, como ya hicieron los escoltas, que Mazón estuviera "desde las 18 horas" en el Palau de la Generalitat pendiente de la emergencia.