Colau lanza un mensaje velado a Podemos en la refundación de Sumar: "Tenemos que ser todavía más, nos quieren juntas"

"Hoy hay muchas organizaciones pero tenemos que ser todavía más". Ada Colau ha manifestado abiertamente su apuesta para la nueva alianza de izquierdas que se estrena este sábado en el Círculo de Bellas Artes bajo el lema Un paso al frente; una nueva coalición que entierra a Sumar como plataforma de partidos y que la exalcaldesa de Barcelona quiere aumentar con nuevas incorporaciones, en un mensaje que bien podría ir encaminado a Podemos, el principal partido a la izquierda del PSOE a nivel nacional que ha dado portazo a la iniciativa.

El acto, protagonizado por IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, ha abarrotado las calles aledañas al recinto, y a su llegada Colau ha expresado su entusiasmo por la "primavera política" que a su juicio supone la cita de las izquierdas.

""Necesitamos realmente recuperar la ilusión y sobre todo no resignarnos", apuntó Colau, que consideró que "hay que hacer lo que nos está pidiendo la gente en la calle, que es juntarnos y no solo parar en los pies a la extrema derecha, sino ganar un futuro mejor para nuestros hijos".

"Hoy es un día importante", ha considerado, antes de señalar que existe el compromiso de que "esas fuerzas progresistas se mantengan para las proximas elecciones". "Pero tenemos que ser todavía más", ha advertido. Después de recordar que los partidos implicados "llevan meses trabajando para que esto avance", ha defendido que "tenemos que seguir caminando juntas".

La exalcaldesa de Barcelona es una de las figuras a la que algunos miran como posible alternativa a Yolanda Díaz, que no acudirá al acto. Colau siempre ha abogado por evitar romper puentes con Podemos, una tesis que defendió en la etapa más cruda de la guerra abierta entre los morados y Sumar. En los últimos, también ha dado la bienvenida a la iniciativa de Gabriel Rufián de impulsar un ciclo para aunar a las izquierdas.

"He escuchado a algunos compañeros de partidos de izquierdas visiblemente molestos con las declaraciones de Gabriel Rufián, quien ha abierto el debate a nivel público sobre la necesidad de unirse para evitar que pueda haber un gobierno de PP con Vox. Yo, en cambio, me alegro sinceramente de que haya explotado este debate, y le doy las gracias a Gabriel Rufián por su posicionamiento", ha defendido la dirigente de los Comuns.