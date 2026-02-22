Rueda reivindica a su equipo y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado, dos años después de su victoria en las elecciones autonómicas, el trabajo de su equipo --rechazando un "personalismo exagerado"-- y ha puesto "deberes" para "no caer en la autocomplacencia". "Tenemos que ir a por más y no renunciar a nada", ha proclamado.

Lo ha manifestado en un acto que, según la cifra del partido, ha congregado a cerca de 1.000 personas en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela. Con él han querido replicar el evento con el que se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda de cara a las elecciones autonómicas el 7 de enero de 2024. El lugar y los oradores han sido los mismos. Así, acompañando al presidente han estado el presidente del PP de Santiago, Borja Verea; la alcaldesa de San Cibrao das Viñas (Ourense), Marta Nóvoa; la presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

En su intervención, el líder de los populares gallegos ha erigido a su formación como "una máquina que funciona" --recogiendo las palabras de "quien dice que el PP es una máquina"-- y ha perfilado a su gobierno como uno "que responde". "El personalismo exagerado puede ocultar que somos un equipo y que las responsabilidades tienen que ser compartidas", ha expuesto.

Con todo, ha llamado a "ir a por todas" en las generales y, al mismo tiempo, ha pedido a su propio gobierno "ir a por más". "Para no caer en la autocomplacencia, hay que poner deberes", ha afirmado, tras lo que ha instado a "no renunciar a nada".

También ha insistido en una Galicia "que ofrece oportunidades" justo antes de referenciar a la llegada de personas migrantes, una de las cuestiones que más confrontación ha generado con la oposición y el Gobierno central: "Aquí no sobra nadie, abrimos los brazos a todo el mundo; simplemente pedimos que sea de forma ordenada".

Además, dos días después del anuncio sobre el archivo del expediente de Altri, ha cargado contra quienes "se oponen por sistema a que haya industria" y ha ensalzado su modelo, en el que tiene cabida "todo aquello que se ajuste a la normativa".