Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia

Pedro Sánchez ha logrado este mes el dudoso récord de ser el presidente con más ministros reprobados por las Cortes Generales en una sola legislatura. El jefe del Ejecutivo, que tiene que lidiar con una compleja aritmética en el Congreso y una mayoría absoluta del PP en el Senado, acumula 15 mociones aprobadas entre ambas Cámaras para censurar a algunos de sus ministros, dos más de las que se han aprobado en el resto de la democracia. La última, esta misma semana, fue la de Isabel Rodríguez, por la crisis de la vivienda.

"El Senado insta al Gobierno de España que se exijan responsabilidades técnicas y políticas tanto de los responsables del Ministerio de Fomento como de las operadoras ADIF y RENFE [...] empezando por la destitución de la Ministra de Fomento, como principal responsable política". Este texto, que perfectamente se podría referir a Óscar Puente, el ministro más reprobado de la historia, se aprobó en 2007. Era la primera vez que las Cortes Generales censuraban de esta manera a un miembro del Ejecutivo. Aquel honor recayó sobre la entonces responsable de Fomento, Magdalena Álvarez.

La alternancia en el poder de PP y PSOE, muchas veces con mayoría absolutas o muy cerca de ellas, evitó durante muchos años que la oposición tuviese los números suficientes para censurar a los ministros. Quitando el caso de Álvarez, que salió adelante gracias a la abstención de ERC y CiU que ya denunciaban entonces el deterioro del sistema ferroviario, hubo que esperar a 2016, cuando el bipartidismo terminó de estallar por los aires, para que la rueda de las reprobaciones se pusiera en marcha.

Un largo listado

En la última década, las Cortes Generales han censurado a 15 ministros distintos, a algunos de ellos en varias ocasiones. En total, 27 reprobaciones que, en su mayoría, recaen sobre los ejecutivos de Sánchez. No obstante, fue Mariano Rajoy quien estrenó esta época con cinco de sus ministros: Rafael Catalá (Justicia), Cristobal Montoro (Hacienda), Juan Ignacio Zoido (Interior), Dolors Montserrat (Sanidad) y, por dos veces, Alfonso Dastis (Exteriores).

Después, en el breve periodo desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 a febrero de 2019, cuando convocó elecciones, Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, fue reprobada en tres ocasiones. Durante la siguiente legislatura, cuando gobernó el PSOE y Unidas Podemos, les tocó a Raquel Sánchez (Transportes) y a Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, ha sido desde 2023 cuando las reprobaciones han ido incrementándose, tanto por la mayoría absoluta del PP en el Senado, donde han aprobado diez iniciativas, como por la inestabilidad de alianzas en el Congreso, donde cinco han recibido el visto bueno. Así, la lista es larga: Félix Bolaños (Justicia), José Manuel Álbares (Exteriores), María Jesús Montero (Hacienda), Ana Redondo (Igualdad), Mónica García (Sanidad), Isabel Rodríguez (Vivienda), en dos ocasiones Grande-Marlaska (Interior) y, liderando el ránking, con siete reprobaciones, Óscar Puente (Transporte).

Buscando apoyos

La mayoría de las reprobaciones han partido del PP que, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, no necesita de apoyos para sacarlas adelante. Sin embargo, no han sido pocas las ocasiones en las que ha acabado encontrando respaldo entre los socios del Ejecutivo. ERC, Junts y Podemos se abstuvieron en el Congreso para facilitar una moción contra Grande-Marlaska tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Los republicanos y los posconvergentes hicieron lo mismo ante una reprobación a Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato.

Y también ha habido ocasiones en las que ambas formaciones, las más tendentes a castigar al Gobierno, han dado un 'sí' a este tipo de iniciativas. Lo hicieron en septiembre de 2024, en el Senado, por la "incompetencia" de Puente para gestionar el sistema ferroviario. Y lo repitieron dos meses después en el Congreso. Falta por ver si en lo que queda de legislatura, vuelven a coincidir con el PP para censurar al Ejecutivo.