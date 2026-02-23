Las incógnitas del 23F: del papel del rey al "elefante blanco" y los servicios secretos.

La sentencia que condenó en 1982 a treinta personas por el intento de golpe de Estado del 23F cerró el capítulo judicial, pero no despejó muchas incógnitas en torno a una operación que hizo tambalearse a la joven democracia española. ¿Qué papel tuvo el rey? ¿Quién era el 'elefante blanco'? ¿qué sabían los servicios secretos?

A la espera de conocer los archivos que desclasifica el Gobierno, desde hace años investigadores y partidos piden que se publiquen las grabaciones de las llamadas telefónicas mantenidas el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso con el exterior y desde el Palacio de la Zarzuela, así como las reuniones que mantuvieron en torno a esas fechas el rey Juan Carlos I, el entonces presidente del Gobierno, Alfonso Suárez, o el general Alfonso Armada.

Estas son algunas de las incógnitas que siguen sin respuesta

¿Qué papel tuvo el rey?

En los libros de historia se consigna como decisiva la intervención del rey Juan Carlos I aquel 23F, con un discurso televisado en el que informaba de que había ordenado a las autoridades civiles y militares tomar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

Las llamadas que realizó ese día siguen siendo secretas. Y se desconocen los encuentros y conversaciones que en aquella época pudo mantener con el general Armada, uno de los condenados por la intentona. Armada estuvo aquella noche en el Congreso, junto al jefe de la Guardia Civil, Aramburu Topete, hablando con el golpista Antonio Tejero.

El general había sido su instructor militar cuando era príncipe y, tras su proclamación como monarca en 1975, fue nombrado secretario general de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1977. En sus memorias, el rey emérito reconoce que la participación de Armada en el golpe fue algo "muy doloroso" en el plano personal.

¿Existió la 'Operación Armada'?

Numerosos libros e investigaciones han indagado en la presunta 'Operación Armada', destinada a apartar a Adolfo Suárez del Ejecutivo y sustituirle por un Gobierno de concentración presidido por el general Alfonso Armada.

Según diversas investigaciones, Armada intentó sin éxito conseguir el beneplácito del rey la tarde de la asonada.

¿Quién era el 'elefante blanco'?

Sigue sin saberse quién era el 'elefante blanco', la autoridad competente "militar, por supuesto" que los golpistas esperaron durante las horas en las que tomaron el Congreso para que tomara el mando del golpe, pero que por algún motivo nunca apareció.

Las especulaciones han sido muchas, desde el general Armada y el general Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia, o hasta el propio rey para los más críticos con la actitud del monarca.

¿Qué sabía Sabino Fernández Campo?

Era entonces secretario general de la Casa del Rey y fue el encargado de dirigir los movimientos del jefe del Estado aquellas horas y coordinar sus llamadas a los distintos mandos militares.

"Ni está ni se le espera", respondió al jefe de la División Acorazada Brunete cuando este le preguntó si Armada se encontraba en Zarzuela. El general había intentando sin éxito ir a Zarzuela.

¿Había una trama civil apoyando el golpe?

Sólo un civil fue condenado por el 23F. Fue Juan García Carrés, uno de los dirigentes de los sindicatos verticales del régimen franquista, pero nunca se investigó ninguna trama civil.

Según reveló en una entrevista con EFE Alfonso Guerra, el teniente coronel Antonio Tejero llamó desde el Congreso a García Carrés y la conversación fue grabada.

En el sumario del juicio, según el libro '23F. La farsa', del periodista Carlos Fonseca, no constan los pinchazos telefónicos en las siete primeras horas del golpe. La primera intervención telefónica quedó registrada pasada la 1:15 de la madrugada, una vez que el rey había desarticulado el golpe con su mensaje en televisión.

¿Cuál fue el papel del recién creado CESID?

Persisten muchas dudas sobre la labor de los servicios secretos y sobre su nivel de conocimiento de los preparativos del golpe.

Noticias relacionadas

El comandante José Luis Cortina, que era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID, fue encarcelado por su presunta participación en la asonada al haber mantenido diversos contactos con Tejero antes de la toma del Congreso y la Fiscalía pidió para el 12 años de prisión, pero finalmente fue absuelto.