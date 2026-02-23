IU acusa al PSOE de "monopolizar" los logros de Sumar en el Gobierno: "La política atrapalotodo es un error"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha marcado distancias este lunes con el PSOE, socio mayoritario de Gobierno a quien ha acusado de intentar "monopolizar" los socios del ala minoritaria, Sumar.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, el también candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas de verano, Maíllo ha afeado al partido de Pedro Sánchez su actitud dentro de la coalición. Entre ellas, ha destacado "la tentación hegemonista" de la parte mayoritaria de Gobierno, por l la que intenta "monopolizar los logros positivos del Gobierno". También ha reclamado más equidad a la hora de relacionarse, como sucedía cuando el Gobierno de coalición empezó a andar. "Me gustaría volver a los orígenes, es decir, a la negociación previa", defendió, en el Hotel Mandarin Ritz.

"En el Partido Socialista está habiendo una tentación de atraparlo todo, que creo que es un error", señaló. Estas palabras llegan después de varios episodios en los que el ala socialista del Gobierno se ha arrogado la bandera de cuestiones impulsadas por el socio minoritario. La última escenificación fue el pasado lunes, cuando Pedro Sánchez acudió al Ministerio de Trabajo para firmar la subida del Salario Minino Interprofesional, capitalizando la imagen del acuerdo, liderado por Yolanda Díaz.

Sin embargo, el líder de IU mantuvo su apuesta por gobernar con el PSOE, haciendo una referencia implícita a Podemos, al que reprochó su actitud, sin mencionarlo. "Somos una izquierda que no nos vamos a dedicar a decir que somos de izquierdas para seguir en la oposición y decir 'qué malo es el Gobierno"", comenzó Maíllo. "Somos una izquierda que vamos a gobernar, esa es la diferencia".

No es el único mensaje que lanzó al partido de Ione Belarra: "Desde IU hemos aprendido que quien no haga una caracterización de la realidad, no la que te guste, sino la que es, te quedas fuera del carril y posiblemente para siempre. Te quedas arrinconado y posiblemente para siempre", decretó. Más tarde expresó que "en muchas ocasiones la sobreactuación política refleja mucha defibilidad ideológica", en un mensaje que bien podría ir encaminado a la formación morada.

Maíllo se mostró firme en su voluntad de seguir sellando alianzas con los socialistas: "Nosotros la relación con el PSOE la tenemos muy clara", dijo, situando a los socialistas en el ala "democrática" frente al autoritarismo. "Si los números dan, tenemos la voluntad dan establecer gobiernos con ellos", añadió, pactando "reformas profundas que el PSOE no se atreve a hacer".

"No tenemos nada que ver con el PSOE, tenemos muchas diferencias", señalanado la monarquía o la OTAN como dos grandes asuntos donde divergen. "Tenemos profunda diferencia en aspectos centrales del estado, pero precisamente esas diferencias también demuestran que estamos a la altura del momento histórico para exigirnos todos, también ellos, que hay que superar las diferencias en favor de mantener un bloque democrático que satisfaga las demandas populares".

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral de las elecciones generales, Maíllo ha descartado por completo esta opción, al considerar que agotar la legislatura está dentro del pacto de Gobierno. "Pedro Sánchez no va a adelantar las elecciones porque es de obligado cumplimiento el acuerdo de investidura, no creo que haya nada que vaya a empujar a que lo haga y creo que además 2027 será un mejor escenario que el actual para afrontar la disputa con la con el Partido Popular y Vox". apuntó.