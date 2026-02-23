CRISIS EN VOX
Vox reacciona al desafío de Ortega Smith expulsando a sus dos concejales leales
La dirección nacional ha comunicado al Ayuntamiento la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo
Héctor González
La dirección nacional de Vox ha reaccionado al nuevo desplante de Javier Ortega Smith, que esta mañana se ha reafirmado públicamente como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, abriendo un expediente de expulsión a los dos concejales que apoyan al líder rebelde, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.
Según han informado fuentes municipales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación de ultraderecha ha comunicado al Pleno madrileño la expulsión cautelar del partido de la potavoz adjunta, Toscano, y de Ansaldo, por desobedecer la orden de que la portavocía recaiga en Arantxa Cabello.
Ortega Smith ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al Pleno del martes, solo y carné de afiliado en mano, para reafirmarse como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y descartar cualquier división interna en el grupo municipal. El todavía portavoz ha asegurado que cuenta con el apoyo de la "mayoría" de los concejales, por lo que "no tiene sentido" celebrar una votación interna para valorar su permanencia en el cargo.
"Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha afirmado el todavía portavoz, aunque ha añadido que "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido". En la misma línea, ha sostenido que, "evidentemente, si no contara con ese apoyo, habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo", insistiendo en que el reglamento no exige votar si no hay petición expresa.
- Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia
- Adenex estudiará todas las vías para evitar que las Zepas extremeñas queden 'desprotegidas
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- La Junta publica las listas para 41 viviendas públicas en 13 localidades de Extremadura
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida
- Las mayores oposiciones de la Junta de la década suman más de 55.000 solicitudes
- Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida