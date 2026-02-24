El arquitecto señalado por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, miembro de la comisión del Plan Vive de la Generalitat

El arquitecto municipal señalado por el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante participará (en calidad de suplente) en el control del Plan Vive de vivienda de la Generalitat Valenciana en la ciudad. Francisco Nieto, a quien el propio Ayuntamiento señaló ante Fiscalía por su posible interferencia con el procedimiento de adjudicación de Les Naus (el polémico edificio en el que posee un piso), es el sustituto del titular en la comisión de seguimiento del convenio entre la administración local y la autonómica.

Así se recoge en el acta de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 11 de noviembre de 2025. En dicho encuentro, el ejecutivo de Luis Barcala aprobó la encomienda de gestión a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA) para la cesión de las parcelas municipales sobre las que se espera construir las futuras promociones de vivienda protegida del Plan Vive. Junto a este trámite, el Ayuntamiento formalizó también el nombramiento de los miembros de la Mesa de Contratación conjunta con la EVhA, donde Nieto figura como suplente; y de la comisión de seguimiento del convenio entre el Consistorio y la Generalitat, en la que el arquitecto municipal es también sustituto de uno de los titulares.

Desde el PSOE, apuntan que este nombramiento pone en el foco el futuro del Plan Vive en la ciudad y piden que se revoque su nombramiento. La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido "que se aparte al arquitecto municipal bajo sospecha de cualquier expediente relacionado con vivienda protegida hasta que se aclaren los hechos". En ese sentido, la edil ha recordado que el propio alcalde ha advertido a la Fiscalía Anticorrupción de que este empleado público "podría haber intervenido en alguna fase relevante del contrato de Les Naus", siendo a su vez adjudicatario de una vivienda en este residencial. Sin embargo, el grupo de la oposición critica que Barcala le mantiene como suplente en la comisión de contratación y seguimiento de la adjudicación de parcelas del Plan Vive.

"Barcala es el responsable de este Ayuntamiento, cuya gestión en la promoción de Les Naus está bajo sospecha, y no puede ponerse de perfil", ha manifestado Barceló. "Exigimos que aparte al arquitecto de forma inmediata de estos procedimientos para la construcción de vivienda pública porque lo que está ocurriendo es insostenible y la vivienda protegida no puede gestionarse bajo sospecha", ha añadido la portavoz socialista, quien también ha manifestado que "no se puede mantener en órganos de decisión al técnico que ha sido señalado ante la Fiscalía por el propio Ayuntamiento".

Señalado por el Ayuntamiento

Los letrados municipales, en la denuncia ante Fiscalía, aprecian que "subsisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos" mediante la investigación interna abierta a los posibles implicados, entre ellos Nieto. En particular, "preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas", lo que podría haber favorecido la adjudicación de viviendas a su favor o al de sus allegados.

En este apartado, se volvía a señalar al arquitecto municipal, puesto que "prestó apoyo" durante la tramitación del contrato, "manteniendo reuniones con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la Cooperativa", llegando a ser propuesto como responsable municipal del contrato en el año 2024. Finalmente, se designó a otro funcionario "por directriz de la Concejalía de Urbanismo", aunque ello no elimina, según el Ayuntamiento, que "este empleado intervino de facto en la gestión del contrato", al menos durante el 2024, "sin que conste que advirtiera ni se apartara" pese a su "interés personal".

Noticias relacionadas

Del mismo modo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntaron que "quedan sin aclarar eventuales influjos informales" que, al margen de los canales reglados, "pudieran haberse ejercido en el proceso de adjudicación de las viviendas". Todas esas cuestiones, reconocían los letrados, "no han podido ser disipadas mediante los medios administrativos internos del Ayuntamiento", por lo que se acordó poner los hechos en conocimiento de Fiscalía para esclarecer todas las circunstancias inherentes a la polémica.