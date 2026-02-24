Los concejales de Vox en Madrid votarán hoy a mano alzada, escenificando la división total del grupo

El de este martes es un "pleno diferente" en el Ayuntamiento de Madrid, tal y como ha apuntado la edil de Vox Arantxa Cabello minutos antes de arrancar la sesión. Designada como nueva portavoz del partido en el consistorio por la dirección nacional del partido, en sustitución de un Javier Ortega Smith que se niega a dejar el cargo, la concejala ha escenificado la división interna total del grupo municipal.

Junto a Martínez Vidal, ambos ediles han pedido votar a mano alzada para diferenciarse de los ediles 'rebeldes' expulsados de la formación por apoyar al todavía portavoz de facto, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. "Hemos pedido votación individual, porque los concejales están elegidos por los ciudadanos, independientemente de que estén bajo el paraguas de un partido político", ha explicado Cabello.

Una decisión tomada por ambos ediles a la espera de la resolución definitiva del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox sobre la expulsión o no de Ortega, Toscano y Ansaldo. Cuando esta llegue, "los que no han acatado la orden del CEN, pues tendrán que pasar a no adscritos", ha avanzado Cabello, aunque el proceso tiene que atravesar todavía varias etapas.

Mientras tanto, la portavoz escogida por la directiva de Vox ha confirmado la "fractura" interna del grupo en la capital. "Por mi parte, yo simplemente asumo una responsabilidad y no tengo ningún tipo de animadversión a ninguno de mis compañeros", ha apuntado Cabello, pero "desde el punto de vista político, evidentemente, sí hay una fractura".

Ortega Smith también ha hablado antes del inicio de la sesión. Al contrario que Cabello, para el líder en entredicho el de hoy es un "Pleno ordinario de Cibeles", en el que "un mes más desde 2019 venimos a defender a los madrileños". El portavoz del grupo ha prometido que no van a "defraudar" ni "engañar" a la ciudadanía, sino que seguirán enarbolando las mimas causas y valores que desde que llegaron al Ayuntamiento.

Respecto a la polémica que atraviesa el grupo, Ortega Smith ha deslizado que "algunos tendrán que preguntarse" por qué, en el momento de tanta "gravedad" que atraviesa el país, "han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento y de la división". Estos mismos, según el portavoz, tendrán que "plantearse" si esta estrategia es l"lo más conveniente para España y los madrileños".