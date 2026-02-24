Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre"

Este lunes, cuando se cumplieron 45 años del intento de golpe de Estado, el presidente Pedro Sánchez anunció que haría pública la información reservada sobre este episodio para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" en un mensaje en 'X'.

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", añadió el jefe del Ejecutivo que considera que "la memoria no puede estar bajo llave", añadió