El PSOE echará el resto en Castilla y León para superar al PP y ser primera fuerza en el antiguo granero de votos popular

El PSOE arranca esta semana su mejor campaña autonómica tras sus desastrosos resultados en Extremadura y Aragón. Los socialistas afrontan esta vez con cierto optimismo la campaña electoral de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. Los trackings internos, las primeras encuestas conocidas y los cálculos de Ferraz y de la dirección regional apuntan a un empate técnico entre el PP y el PSOE. Un empate que vale oro en el antiguamente llamado granero de votos del Partido Popular, la comunidad que sirvió a José María Aznar de trampolín para conquistar después la Moncloa y que el PP lleva 39 años gobernando.

El presidente y líder del partido, Pedro Sánchez, trasladó este lunes un cauto optimismo a la Ejecutiva Federal a puerta cerrada, según distintas fuentes. El secretario general del PSOE les dijo que el domingo se encontró "un muy buen ambiente" en el acto de Ponferrada (León) y pidió a la dirección que insista durante la campaña en "el mensaje del cambio necesario", según pudo saber EL PERIÓDICO. Otros dirigentes presentes en Ponferrada salieron también "muy enchufados" del mitin: "Sacamos de allí una sensación muy buena, la gente tiene muchas ganas y se está movilizando". Como aseguró tras la Ejecutiva la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en Castilla y León es necesario votar para "acabar con 40 años de gobiernos del PP" y evitar un pacto entre la "derecha ultra del PP y la ultraderecha de Vox".

La encuesta del CIS del viernes y los primeros sondeos privados apuntan a que el PSOE se mantiene en el entorno del 30% que consiguió en 2022 o incluso puede subir un poco. Este buen arranque, unido al convencimiento de los socialistas de que "las campañas nos sientan bien" harán que el partido eche el resto y se vuelque a todos los niveles. De hecho, consideran que tienen "opciones reales de ganar las elecciones", como ya ocurrió en 2019, cuando un pacto entre PP y frenó que gobernasen los socialistas pese a ser la lista más votada.. En la última convocatoria, en 2022, el PSOE se quedó a solo 1,4 puntos del PP o, lo que es lo mismo, tuvo 16.500 votos menos que el PP.

"Prácticamente todo el Gobierno" en campaña

Pedro Sánchez visitará tres ciudades durante la campaña: la abrirá en Burgos el jueves 26 de febrero, protagonizará el acto central el sábado 7 de marzo en Soria y cerrará en Valladolid el viernes 13. Además, "prácticamente el conjunto del Gobierno" participará en actos de campaña o en encuentros sectoriales con diferentes colectivos para explicar su gestión, como detallan a este diario desde la dirección regional. Las agendas aún están abiertas, pero desde el PSOECyL adelantan a EL PERIÓDICO que entre nueve y 10 ministros presidirán otros tantos mítines o actos sectoriales en una o varias provincias. Ya han estado los dos ministros castellanoleoneses, el titular de Transportes, Óscar Puente, y la de Igualdad, Ana Redondo, que no dejarán de recorrer su región durante estos 15 días. También ha estado la responsable de Inclusión y Seguridad Social, la navarra Elma Saiz. De momento y a falta de alguna incorporación más de última hora, también están confirmados el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; la de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el de Agricultura, Luis Planas; la de Vivienda, Isabel Rodríguez o Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

"Las campañas electorales siempre nos sientan bien", expuso este lunes el número dos del partido en Castilla y León y exalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, "y siempre logramos activar a nuestro electorado. En ese escenario, vamos a conseguir derrotar a nuestro principal enemigo: la abstención. Lo más importante a partir del día 27 [el arranque de la campaña] será conseguir movilizar al electorado progresista". Para ello, los socialistas castellanoleoneses apelarán "más que nunca al voto útil" para ganarse el apoyo de "miles de castellanoleoneses que están hartos de Mañueco y hartos de casi 40 años de gobiernos del PP".

Los socialistas tienen la impresión de que "el PP está peor y el PSOE mejor" de lo que dicen los sondeos. Y esperan que el empujón de la campaña les sirva para romper el empate a su favor: "En campaña, los socialistas nos crecemos y tenemos opciones reales de ganar las elecciones", enfatizó De la Rosa.

José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin del PSC en el Palau de Congressos de Tarragona en 2024, antes de las elecciones que ganó Salvador Illa. / Lorena Sopêna / Europa Press

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero volverá a pedir el voto para el partido en León, como adelantó EL PERIÓDICO. Y seguramente acuda a más provincias porque varias se lo han pedido. Zapatero vuelve a hacer campaña tras el silencio de Aragón, donde no participó en ningún acto justo cuando se le estaba relacionando con el rescate a la aerolínea Plus Ultra y por sus vínculos con el empresario imputado Julio Martínez. También estarán en distintos actos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (en Palencia el 10 de marzo), el presidente de Asturias, Adrián Barbón (que acudirá también a Palencia, pero aún está sin cerrar) o el portavoz de los socialistas en el Congreso y exlehendakari Patxi López.

Ferraz considera que sus buenas expectativas se ven alimentadas porque en la región existe "mucho cansancio" tras los 39 años ininterrumpidos de gobiernos del PP, los últimos siete con Alfonso Fernández Mañueco al frente. Además, consideran que el partido está en mejor forma que en Extremadura o Aragón, a pesar de la evidente división interna que sufren los socialistas tras el congreso regional en el que Martínez relevó al anterior secretario general, Luis Tudanca. Carlos Martínez, que esta semana cumple un año como secretario general de los socialistas de Castilla y León, es el menos identificado con Pedro Sánchez de los candidatos autonómicos del PSOE, toda su vida política ha transcurrido en la región y es alcalde de Soria con mayoría absoluta.

Algunas organizaciones provinciales, como León, están completamente rotas, con el secretario general, Javier Alfonso Cendón, abiertamente enfrentado al alcalde de la capital, José Antonio Díez. Sin embargo, estas tensiones internas parece que no pasarán mucha factura al partido, al menos así lo esperan en Ferraz o en la sede del PSOECyL.

La incógnita está en cómo se comporta el electorado de la derecha y cómo se reparte el voto entre el PP y Vox. Los últimos sondeos indican que el partido de Santiago Abascal podría estancarse o incluso bajar en la región, donde obtuvieron un buen resultado en 2022, el 17,4% de los votos.