La Audiencia Nacional mantiene en prisión al hombre clave del cártel de Sinaloa que logró introducir dos toneladas de metanfetamina en España

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Antonio Piña de mantener en prisión por riesgo de fuga al hombre clave del cártel mexicano de Sinaloa en España, cuya actuación habría permitido introducir casi dos toneladas de metanfetamina, según especifica un auto de 6 de enero, al que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, los magistrados concluyen que es la persona de la que se habría servido este grupo criminal "para la importación de la sustancia estupefaciente".

En este sentido, la Sala desvela que este emisario del cártel de Sinaloa ha desempeñado "un papel preeminente en la operativa" de la organización criminal en España, que fue desarticulada por agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. Además, durante el registro de su vivienda la Policía intervino "una ingente suma de dinero cuya procedencia no consta", desvela la resolución.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

El pasado 7 de enero el Ministerio del Interior emitió una nota de prensa en la que informaba de la detención de 9 personas en la segunda parte de la denominada operación Saga, en la que había sido arrestado este integrante del cártel de Sinaloa. En concreto, la Policía consiguió identificar y localizar a este supuesto narco "escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos".

Tres millones ocultos

Asimismo, las pesquisas policiales permitieron dos detenciones de gran relevancia. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir unos 40 kilos ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino a Tenerife. En el registro realizado en una de las naves industriales utilizadas por la organización criminal "se encontraron cerca de 3.000.000 de euros ocultos en un búnker bajo el suelo. Por otro lado, se localizó al líder de la red criminal de narcotransportistas, que lideraba las operativas entre Dubái y México y la de los restantes miembros de la organización".

También en el caso de este marmolista español la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha mantenido en prisión por riesgo de fuga. Gracias a las intervenciones telefónicas, los agentes lograron la incautación de la droga, que había sido escondida dentro de las piedras de gran tonelaje. También se hallaron otros "260.000 euros en billetes y 988 cupones de lotería correspondientes a los años 2023 a 2025", completa el auto, al que ha tenido acceso esta redacción.

Detención de 'El Mencho'

En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

Esta actuación de la Policía española se ha conocido días antes de que México sufriera una nueva ola de violencia tras la detención del jefe del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'. Esta organización criminal, que fue creada en 2009, fue calificado en 2025 como organización terrorista por Estados Unidos por traficar con cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Es uno de los más violentos de México, según el Departamento de Estado, que lo describe como "transnacional, presente en casi todo México" y dedicado a la extorsión, el tráfico de migrantes, el robo de petróleo y minerales, y el comercio de armas.