Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Valencia

Discreción y mucho silencio el que se vive esta tarde en el bloque de viviendas de Alzira donde ha fallecido, a los 93 años de edad, Antonio Tejero. Al edificio han llegado hace pocos minutos los trabajadores de una funeraria de Xàtiva, cuyos trabajadores ya se encuentran en la casa de su hija Elvira, donde ha fallecido el protagonista del 23F.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.

En el interior de la vivienda

El edificio de Alzira es un complejo residencial con numerosos bloques, cerrado, y con un recinto deportivo en su interior. Los vecinos del complejo, conscientes de lo sucedido, han pedido respeto para la familia Tejero Díez, que se encuentra en el interior de la vivienda de la hija del golpista, Elvira Tejero Díez.

En la calle, hay absoluta normalidad, sin que la mayoría de personas sean conscientes de que a pocos metros se encuentran los restos de un personaje que marcó los primeros años de la Transición al protagonizar el golpe de Estado del 23 F.

Una patrulla de policía da vueltas de forma discreta por el barrio para evitar cualquier tipo de aglomeración mientras la familia acompaña los restos de Tejero.

El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en la página web de la Moncloa. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero.

Condenado a 30 años de cárcel

Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil.