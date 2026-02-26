Directo | Pedro Sánchez acompaña al candidato socialista Carlos Martínez en un acto en Burgos

El PSOE ha presentado este jueves su programa electoral para las elecciones autonómicas para llevar a cabo una "revolución" en Castilla y León, una autonomía en la que ha faltado "proyecto, gobierno y presidente", según ha asegurado su candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

"No han faltado recursos económicos durante estos últimos siete años: ha faltado proyecto, ha faltado gobierno y ha faltado presidente a esta comunidad", ha asegurado durante la presentación de su programa de gobierno con el que pretende asentar "la arquitectura político-institucional del futuro de la Comunidad" basado en cinco ejes: sanidad, educación, economía, planeta y gobernanza.

Para Martínez, la Comunidad necesita un cambio de modelo que sustituya "la resignación por el orgullo y el abandono, por la gestión", mientras otros "reparten sillones desde Madrid", en alusión a las negociaciones de PP y Vox.

Comarcalización y 'Territorio 30'

Todas ellas atravesadas por el principio de "comarcalización" de la política, que pretende adaptar la política y los servicios a las ciudades medianas y a los municipios, y por el de 'Territorio 30', entendido como que los ciudadanos tengan sus servicios públicos básicos a una distancia máxima de 30 minutos en coche.

En materia sanitaria, Martínez -acompañado de otros líderes socialistas, como la vicesecretaria general Nuria Rubio- se ha comprometido a blindar la sanidad pública, dedicar el 25 % de su presupuesto a la atención primaria, integrar como una prioridad la salud mental.

También ha defendido la necesidad de desarrollar una Ley Integral de Personas Mayores, poner en marcha una red pública en todas las provincias, incrementar el número de plazas públicas y la elaboración de un plan de infraestructuras sociosanitarias, entre otras.

Respecto a la educación, ha apostado por la gratuidad de la primera matrícula universitaria. Una idea que ha recordado que el PP les ha copiado y que estos rechazaron en las Cortes durante la pasada legislatura.

Además, ha abogado por una política de ayudas y becas que no haga que los estudiantes "tengan la maleta desde la secundaria".

La vivienda, "la llave del derecho a quedarse"

Respecto a la economía y planeta, ha incidido en que la "transición ecológica" es la mayor oportunidad para el medio rural y la necesidad aprovechar los recursos energéticos, el sector primario y el talento formado en las universidades de la Comunidad.

Asimismo, ha apostado por la proactividad en la política de vivienda, basada en la rehabilitación y el desarrollo de un parque público de vivienda, entre otras.

"La vivienda es la llave del derecho a quedarse y por tanto necesitamos hablar de vivienda, necesitamos generar ese consorcio con los ayuntamientos, con las diputaciones, entender que esta Comunidad Autónoma tan diversa, tan plural, tan grande, necesita de todos los agentes implicados", ha expresado el candidato socialista.

Respecto a la gobernanza, Martínez ha destacado la necesidad de ampliar el diálogo con la sociedad civil y la transparencia, porque es necesaria una autonomía "libre de corrupción" y la rendición de cuentas de la Junta de Castilla y León.

Noticias relacionadas

"El futuro toca construirlo y por eso ponemos encima de la mesa es un contrato social y territorial que está en las antípodas a lo que se ha hecho hasta ahora mismo", ha resumido.