Sánchez responde a las dudas del PP sobre su salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"

"No padezco ninguna enfermedad cardiovascular". Así de tajante ha afirmado en redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está sano tras los "bulos" que se están "difundiendo sobre mi salud". Un medio de comunicación publicó el pasado lunes que el jefe del Ejecutivo estaría tratándose en secreto una dolencia cardíaca y este miércoles la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, generó dudas sobre su estado de salud durante el pleno del Congreso.

"¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", instó ya con el jefe del Ejecutivo ausente en un intercambio con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Este último le replicó que "cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta de que siempre hay un escalón que está más abajo".

Fuentes de Moncloa desmintieron las informaciones desde el primer momento y uno de los colaboradores de Sánchez elevaba el tono contra el PP tras la pregunta en la sesión de control al considerar que adoptan las técnicas de la ultraderecha. Se les acusó así de traspasar "una línea roja".

"La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud", asevera Sánchez en un mensaje en el también afirma que "queda Gobierno para rato". Además, cuestiona que "si fuese así, no habría ningún problema" para añadir que "hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan".

Episodio "lamentable"

Finalmente, el presidente del Gobierno concluye en referencia al PP que "si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien". La afirmación de la diputada del PP despertó la indignación de la bancada socialista, reprochándole una actitud "irresponsable" y "ultra".

Fuentes del Gobierno tildaron el episodio de "lamentable". "El PP se convierte una vez más en difusor irresponsable de bulos y mentiras, ahora sobre la salud del presidente". "Es absolutamente falso que sufra ninguna enfermedad", concluían.