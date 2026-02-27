La Audiencia Nacional facilita que el conseguidor de la Púnica evite la entrada en prisión al rebajar su condena por amaños en eficiencia energética

La Audiencia Nacional ha accedido a aclarar algunos aspectos de la sentencia que dictó el pasado mes de diciembre en relación con una de las piezas de la trama púnica, la que castigó los amaños en contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros que fueron adjudicados a la multinacional francesa Cofely en varios pueblos de Madrid entre 2012 y 2014, la mayoría con alcaldes del Partido Popular. Una de esas aclaraciones afecta de forma clara al constructor David Marjaliza, considerado "conseguidor" clave de la trama, que ve rebajada su condena desde los 8 a los cinco años de prisión porque inicialmente no se le aplicó bien la atenuante por su "especial contribución al esclarecimiento de los hechos".

Lo relevante de la decisión es que, al aplicar de nuevo esta circunstancia atenuante, ninguna de las condenas por los delitos atribuidos a Marjaliza, que eran los de organización criminal, fraude a la administración pública (en concurso con cohecho, prevaricación y falsedad documental) y blanqueo de capitales superan ahora los dos años de cárcel. Ello facilita que el empresario condenado pueda solicitar la suspensión de su entrada en prisión mientras se solventan los recursos que aún tiene oportunidad de presentar, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.