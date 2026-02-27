Campaña electoral
El candidato socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, propone un Plan de Vivienda con una ayuda de 350 euros para "garantizar una solución habitacional"
El líder socialista autonómico ha intervenido en el Palacio de los Serrano de Ávila ante unos 150 asistentes
EP
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha propuesto un Plan Autonómico de Vivienda que incluya una prestación de 350 euros para "garantizar una solución habitacional", una medida que contrapone al "engaño" del candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, en la materia.
"La vivienda hay que abordarla de con rigor y seriedad", ha clamado Martínez este viernes, 27 de marzo, en un acto de campaña en el Palacio de los Serrano de Ávila, donde ha intervenido junto a la número 1 de la lista del PSOE por la provincia, Carmen Iglesias, y el secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ante unos 150 asistentes.
En este sentido, ha defendido su propuesta de poner en marcha un Consorcio de Vivienda y Suelo, desarrollar el parque público de viviendas "hoy inexistente" y promover "medidas de garantía para activar viviendas vacías", así como disponer recursos para la rehabilitación.
En esta línea, ha subrayado una medida para que se "reconozca el derecho a la vivienda", una prestación de 350 euros para garantizar una "solución habitacional" y con la que pretende facilitar el arrendamiento fuera del mercado protegido, una propuesta que se incluye en el programa electoral socialista dentro de un Plan Autonómico en la materia.
Martínez ha apostado por poner en marcha esta medida "desde el minuto uno" y su formación plantea que el mencionado plan tuviese vigencia entre 2026 y 2034.
Así, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha puesto en valor sus planteamientos en la materia frente a un Fernández Mañueco que ha sido "incapaz" de gestionar el problema de la vivienda y al que ha acusado de decir que va a "crear un millón de viviendas".
"El esperpento con este hombre llega al surrealismo", ha advertido Martínez, para señalar que con el Gobierno de Fernández Mañueco se ha batido el "récord" de "una de cada 100 viviendas construidas de protección oficial". "¿Pretende engañarnos una vez más?", ha cuestionado, para aseverar que la ciudadanía "no es gilipollas".
- Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La nueva adjudicataria de la ITV en Extremadura comenzará a prestar servicio en Plasencia el 13 de abril
- El Tribunal Supremo da un revés al Ayuntamiento de Cáceres y obliga a devolver una fianza por el Edificio Embarcadero
- Cáceres estrena escenario para su patrona: la presentación del Novenario de la Virgen de la Montaña llega al Hilton de Godoy
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos