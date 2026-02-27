La jefa de prensa de Mazón: "Cuando informamos de las horas de Mazón en la Generalitat lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas"

La causa de la dana de Valencia finaliza esta última semana de febrero las declaraciones de tres destacados miembros del núcleo duro del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la jueza de la dana. Hoy viernes cierra las declaraciones en los juzgados de Catarroja que inició el lunes Josep Lanuza Navarro, el politólogo y consultor contratado por el Partido Popular, de Francisco González, director de Comunicación y Maite Gómez, jefa de prensa del expresidente.

Acompañaba a Mazón a su llegada al Cecopi

Maite Gómez y Josep Lanuza acompañaron a Carlos Mazón a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias, a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos despues del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana junto al de las 20.57 horas, al considerarlos "tardíos y erróneos".

Conversaciones con Pradas antes del envío del Es Alert

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra citó al asesor Josep Lanuza y la jefa de prensa Maite Gómez, porque "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. También pretendía la magistrada saber si la declaración de ambos podría permitir conocer lo que saben de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas". La jueza presentó la exposición razonada para que se investigue a Mazón el pasado martes.

Maite Gómez ha declarado a la jueza de la dana sobre las múltiples versiones de qué hizo Carlos Mazón el 29-O que “cuando informamos en los días posteriores sobre las horas en las que mazón estuvo en el Palau lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos”, ha declarado en respuesta al abogado de ACPV y una acusación particular, Manolo Mata.

La jefa de prensa de Mazón ha confirmado que estuvo "toda la mañana con Mazón" en los diferentes actos que tuvo el jefe del Gobierno valenciano. De la comparecencia que hizo el presidente de la Generalitat a las 11.47 horas en el Palau de la Generalitat, en la que Mazón leyó una información sobre la emergencia, Gómez ha declarado que supone que "se lo proporcionaría la consellería". De la mañana de Mazón, ha explicado que "la agenda oficial terminó con una reunión con los sindicatos".

Y que ella estuvo "hasta las 17.30 en el Palau trabajando". Gómez ha asegurado no saber "dónde estaba el presidente esa tarde". "Solo coincido con Mazón cuando me subo al coche con él para ir al Centro de Emergencias de l'Eliana. No hablé con nadie esa tarde. Solo con Francisco González (director general de Comunicación] pero nada relacionado con la emergencia", ha asegurado, según confirman fuentes conocedoras de su declaración.