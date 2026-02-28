El Polisario lamenta que en 50 años ningún Gobierno español haya enmendado el "error histórico" del Sáhara

El representante del Frente Polisario, Abdulah Arabi, no oculta su pesar por el hecho de que en los 50 años transcurridos desde el "error histórico" que a su juicio supuso la retirada de España del Sáhara Occidental sin haber completado el proceso de descolonización ningún gobierno lo haya enmendado, pero confía en que esto pueda cambiar en un futuro.

Asimismo, en una entrevista con Europa Press con motivo del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) recalca que la relación con el Gobierno, y por extensión con el PSOE, sigue rota a raíz del apoyo expresado por el presidente, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara. En su opinión, este posicionamiento ha dejado a España fuera de las conversaciones para resolver el conflicto.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, durante una entrevista para Europa Press / Fernando Sánchez - Europa Press

"Nosotros en estos 50 años siempre hemos depositado la confianza en los políticos españoles" pero "hasta ahora ningún gobierno de alternancia ha logrado enmendar el error histórico de la política exterior española" que "ha sido el causante de este largo e inhumano sufrimiento del pueblo saharaui", esgrime Arabi al ser preguntado sobre si un futuro Gobierno liderado por el PP daría marcha atrás.

"Próximo gobierno"

"Confíamos plenamente en que el próximo gobierno, sea cuál sea, tenga en cuenta sobre todo la solidaridad que existe en España con respecto al pueblo saharaui y actúe en consecuencia", añade, apuntando también al hecho de que pueda llevar a cabo una "política de equilibrio en el norte de África".

"Nosotros no pedimos a ningún gobierno que tenga malas relaciones con Marruecos, simplemente le pedimos que esas buenas relaciones no se hagan en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui", añade, defendiendo que tiene derecho a la autodeterminación y a completar el proceso de descolonización que España dejó inconcluso con su salida el 28 de febrero de 1976 sin llevar a cabo el referéndum previsto.

"El Estado saharaui ha sido proclamado como respuesta a la retirada del último soldado español, por lo tanto respondiendo a un vacío jurídico legal que existió en ese momento", puntualiza Arabi, que insiste en que España sigue siendo la potencia administradora, "no porque lo diga el Polisario" sino porque "lo dice el Derecho Internacional".

Sin relación con el Gobierno

Por lo que se refiere a la relación con el Gobierno actual, el delegado del Polisario recuerda que cuando se produjo el giro con la carta de Sánchez a Mohamed VI se planteó como "condición indispensable" que diera marcha atrás y se volviera al "consenso que ha caracterizado la política exterior española" en lo relativo al Sáhara Occidental.

Soldados del Polisario, este enero, en el Sáhara argelino. / LP/DLP

"Mientras eso no suceda y mientras no se revierta esa decisión seguirán como están las cosas hasta ahora", puntualiza, recordando que tanto el Congreso como el Senado se han pronunciado en contra, "incluso una parte del Gobierno defiende el derecho a la autodeterminación de los saharauis" pero "el ala socialista del Gobierno sigue en su posicionamiento inclinado hacia la propuesta de autonomía de Marruecos".

Con todo, precisa, aunque la postura del PSOE a nivel federal sea la de secundar la decisión adoptada por Sánchez, el Polisario sí que mantiene contactos "con muchos cargos públicos" socialistas tanto a nivel autonómico como local. Es más, agrega, dentro del partido hay un grupo de Socialistas por el Sáhara que tratan de lograr una vuelta a la "postura tradicional con respecto a la causa saharaui porque es una causa de Derecho Internacional, de Derechos Humanos, de justicia".

"Con todos los partidos"

El delegado del Polisario asegura que tienen relación "con todos los partidos", sin entrar en más detalles, y siguen haciendo su trabajo "con ese hándicap que existe a nivel de la política exterior española en estos momentos, que se ha desmarcado del Derecho Internacional y se ha posicionado al lado de una potencia ocupante que es Marruecos".

Así las cosas, Arabi considera que la decisión que tomó Sánchez en 2022 es la que ha hecho que España esté "excluida del proceso político que se ha iniciado hace dos meses", en referencia a la ronda de contactos que está promoviendo Estados Unidos y la ONU y en la que participan las partes, Marruecos y el Polisario, junto con Argelia y Mauritania.

Precisamente, Madrid albergó una de estas rondas a principios de febrero, sin que el Gobierno español desempeñara ningún papel en los contactos, más allá de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aprovechó para reunirse con sus homólogos de Marruecos, Mauritania y Argelia, que viajaron para la ocasión, pero no así con el del Polisario.

En Naciones Unidas

"España debería haber liderado cualquier proceso a nivel de las Naciones Unidas como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y no lo ha aprovechado y por eso es un actor ahora mismo sin ninguna influencia", resalta en su entrevista con Europa Press.

Noticias relacionadas

Además, lamenta que la postura adoptada por el Gobierno "ha influido en otros países" que consideraban que España era "un país que defendía el Derecho Internacional con respecto al Sáhara Occidental y cuando ha dejado de hacerlo pues también ha marcado el rumbo erróneo en la historia a algunos países que la veían como la referencia para lo bueno y lo malo" respecto a esta cuestión.