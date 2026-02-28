El PSOE no ve bien trocear otra vez el decreto del 'escudo social': "No es una caja de bombones"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, no se muestra partidaria de trocear otra vez el decreto ley del llamado 'escudo social' que el PP, Vox y Junts han tumbado dos veces en el Congreso y que incluye medidas para prohibir los desahucios y cortes de suministros básicos a personas vulnerables, pues considera que es un paquete de medidas que no puede dividirse.

"El 'escudo social' no es una caja de bombones, que tú eliges cuál es el bombón que más te gusta y te lo comes, es un conjunto de medidas que implica a mucha gente", ha argumentado Mínguez en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press. El 'escudo social' se impulsó en la pandemia para proteger a la gente vulnerable y se ha venido prorrogando vía decreto ley hasta en seis ocasiones. Sin embargo, este año se ha llevado en dos ocasiones al Congreso sin conseguir que prospere.

PP, Vox y Junts ya lo han tumbado dos veces

Una primera vez se elevó a la Cámara Baja incluyendo la revalorización de las pensiones, pero PP, Vox y Junts tumbaron la propuesta. El Gobierno decidió sacar la subida de las pensiones del decreto y volvió a llevarlo al Congreso, pero tampoco convenció y los de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Carles Puigdemont han vuelto a tumbarlo alegando que la ley fomenta la 'okupación' con la prohibición de los desahucios.

En este escenario, el socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha abogado por trocear al decreto con las diferentes medidas que incluye (prohibición de desahucios y de corte de suministros, descuentos al bono social eléctrico o actualización de entregas a cuenta) para intentar salvar alguna de ellas habida cuenta que Junts dice que la única que no apoya es la prohibición de desahucios.

Sin embargo, la también secretaria general del PSOE en el Congreso ha descartado esa opción porque no se puede dividir el paquete legislativo a gusto de lo que quieran PP, Vox y Junts. Además, Mínguez ha recordado que hace un año PP y Junts, que no Vox, apoyaron las medidas que ahora han rechazado sin formar "ningún teatro" con el argumento de la 'okupación'.

La diputada socialista ha insistido en que el decreto ley busca proteger a personas que tienen acreditado ser vulnerables y en ningún caso afecta a pequeños propietarios, por lo que desdeña los argumentos ofrecidos por PP, Vox y Junts. A su vez, ha recriminado que estos mismos partidos tumbaran otro decreto del Ministerio de Consumo para limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencias como incendios o inundaciones.

Mínguez ha apostillado que estos partidos piensan que con su voto en contra piensan que van a acabar con el Gobierno, pero ha avisado que cuando cae un decreto no cae el Ejecutivo, sino la gente que necesita que el Boletín Oficial del Estado (BOE) les proteja.