La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé por acoso sexual

Toma esta decisión tras recibir una denuncia particular interpuesta contra el ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte por unos hechos ocurridos el pasado septiembre

José Tomé en la jornada de clausura de la quinta edición del Foro O Encontro 2025.

José Tomé en la jornada de clausura de la quinta edición del Foro O Encontro 2025. / Iñaki Abella Dieguez

Noela Vázquez Dosil

Santiago

El ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, vuelve este lunes a los titulares después de que la Fiscalía Provincial de Lugo informase de su decisión de imponer una querella contra él tras recibir una denuncia particular "por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025".

Esta noticia llega después de que la semana previa se supiese que el hijo del regidor, Miguel Tomé, ocupará el puesto de la concejala saliente de Igualdad en el concello, después de que ella presentase su dimisión "por motivos personales".

Según relata la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado remitido a los medios, "el Ministerio Fiscal considera que los hechos denuniados, con carácter provisional y sin perjuiio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública".

De este modo, la Fiscalía considera que los hechos "están suficientemente determninados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal y la interposición de la querella".

Montánchez celebrará un festival histórico y gastronómico para conmemorar el paso de Carlos V y exaltar su jamón

Crece la tensión en Chipre: evacúan el aeropuerto de Pafos y cazas griegos se dirigen a la zona

Estos son los 85 proyectos de empresas extremeñas que reciben 6 millones en ayudas autonómicas

Detenida una mujer en Almendralejo por el robo de joyas valoradas en 18.000 euros

La Junta de Extremadura desmiente la suspensión de consultas en el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Cáceres

Aceuchal y Unión Balonmano Pacense golpean primero en las semifinales femeninas

Ariel Rot actúa en la Rucab de Badajoz junto a Duende Josele

Vídeo | "A las seis en la Ruyme": cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la generación del Blackberry y los polos Flash

